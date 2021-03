Erneut rückten mehrere Polizeiwagen in Moordeich an (Symbolbild). (Björn Hake)

Die Polizei ist am Mittwochnachmittag abermals mit mehreren Streifenwagen in Moordeich angerückt, da ein Anrufer eine Auseinandersetzung unter Jugendlichen gemeldet hatte. An der Pillauer Straße auf dem Parkplatz der Sportanlage trafen die Einsatzkräfte dann auf einen ihnen nach eigenen Aussagen „nicht unbekannten 17-Jährigen“, der Verletzungen am Kopf aufwies. Zwei 15-Jährige, der Polizei ebenfalls bekannt, hatten ihn nach seinen Angaben zuvor mit einem Schlagstock und Fäusten verletzt. Hintergrund der Auseinandersetzung war die Körperverletzung vom Vortag am Spielplatz Im Ring (wir berichteten). Man wollte sich zu einer Aussprache treffen, was dann aber wieder in einer körperlichen Auseinandersetzung ausgeartet sei. Der verletzte 17-Jährige wurde seiner Mutter übergeben. Die weiteren anwesenden Jugendlichen seien von der Polizei ausführlich zu dem Hergang befragt worden.