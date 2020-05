Die Täter nutzten die defekte Scheibe des Autos aus (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Moordeich. Bereits zum zweiten Mal ist am Dienstag in den Wagen einer 81-jährigen Bremerin eingebrochen worden. Das Fahrzeug befand sich gegen 10.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Varreler Landstraße in Moordeich. Laut Polizeibericht gelangten die Täter durch die noch vom ersten Einbruch defekte Scheibe in das Auto und stahlen ein Portemonnaie samt Inhalt.