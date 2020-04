Auf dem Erdbeerhof Nüstedt wird auf rund zehn Hektar Spargel angebaut. (Vasil Dinev)

Eines der beliebtesten Frühlingsgemüse in Deutschland hat in diesen Wochen Saison: Im April beginnt bekanntlich die Spargelzeit. Auch während der Corona-Pandemie ist der Asparagus officinalis, so die lateinische Bezeichnung des Gemüsespargels, höchst begehrt – die Erntesituation auf vielen Spargelhöfen allerdings nicht ganz einfach.

Davon weiß Anja Holste zu berichten. Auf rund elf Hektar baut sie die Stangen auf ihrem Hof Holste in Martfeld an. „Der Spargel wächst in diesem Jahr gut, ich kann nicht klagen“, sagt die Inhaberin – wenn da nicht die Sache mit der Ernte wäre. Für gewöhnlich setzen die Spargelbauern Erntehelfer vornehmlich aus dem osteuropäischen Raum ein, so ebenfalls der Hof Holste. Aufgrund der Pandemie gibt es in diesem Jahr jedoch Einreisebeschränkungen für landwirtschaftliche Saisonarbeitskräfte.

Anfang des Monats verkündete die Bundesregierung, im April und im Mai jeweils 40 000 Saisonarbeitern aus Osteuropa die Einreise nach Deutschland per Flugzeug zu erlauben, um drohende Ernteausfälle zu verhindern.

Davon profitiert auch Anja Holste. Immerhin acht Erntehelfer aus Rumänien kann sie auf ihren Spargelfeldern einsetzen, normalerweise sind es doppelt so viele. Bis zu deren Eintreffen musste die Hofinhaberin jedoch zittern: Da sich in Rumänien an den Flughafenschaltern große Menschenmengen an wartenden Erntehelfern gebildet hatten und diese die notwendigen Sicherheitsabstände nicht einhielten, setzte die rumänische Regierung die Charterflüge zeitweise aus.

Letztlich klappte die Anreise doch noch. „Ich war heilfroh, als der Bus mit unseren Erntehelfern um zwei Uhr nachts hier eingetroffen ist“, erzählt Holste. Untergebracht sind ihre rumänischen Saisonarbeitskräfte in Wohncontainern, von denen die Hofinhaberin noch weitere bestellen musste, um die behördlichen Auflagen zu erfüllen. Zudem galt es sicherstellen, dass ihre osteuropäischen Erntehelfer in den ersten 14 Tagen nach ihrer Ankunft von den sonstigen Beschäftigten strikt getrennt leben und arbeiten und das Betriebsgelände nicht verlassen.

Die Organisation habe für den Hof großen Aufwand bedeutet, sagt Holste. Dazu seien zusätzliche Kosten gekommen: „Flug, Bustransfer, Extracontainer – das mussten alles wir bezahlen“, erläutert die Inhaberin.

Nöte plagen Holste in ihrer Sortierhalle für den Spargel. Die Frauen aus Polen, die sonst immer dort arbeiten, sind dieses Jahr nicht gekommen. „Nun helfen unsere Hofladenmitarbeiter dort aus“, berichtet sie. Dies sei mit Mehraufwand verbunden gewesen: Sie habe ihre Mitarbeiter für diese Tätigkeit erst anlernen müssen.

Zumindest ist Holste froh, dass sie ihren Hofladen öffnen darf. „Der ist weiterhin gut besucht“, sagt sie. Darauf sei sie dringend angewiesen, da viele Restaurants aus der näheren Umgebung zu ihren Stammkunden zählen würden – und diese hätten nun alle geschlossen. „Das merken wir schon extrem“, sagt sie nachdenklich. Holste wünscht sich, dass sich die Verbraucher wieder mehr auf regionales Gemüse besinnen und dieses beim Erzeuger vor Ort einkaufen.

Ganz so dramatisch sieht Walter Nüstedt die Lage nicht. Er betreibt den Erdbeerhof Nüstedt in Bassum; die Anbaufläche für Spargel ist bei ihm zehn Hektar groß. Der diesjährige Spargelverkauf bereite ihm keine Probleme, sagt er. Dass er nicht wie gewöhnlich 25 Prozent der Ernte an gastronomische Betriebe absetze, wirke sich bei ihm nicht nennenswert aus, da nun verstärkt Privatkunden bei ihm einkaufen würden. „Die Menschen kochen derzeit eben mehr zu Hause“, erklärt Nüstedt die Marktsituation.

Auch die Erntehelfer machen ihm wenig Sorgen. „Auf den Feldern beschäftige ich größtenteils Leute von hier“, sagt er, er habe lediglich zwei Saisonarbeitskräfte aus Rumänien. Den Spargel sortieren und schälen auf seinem Hof Arbeiter aus Polen; diese sind laut Nüstedt aber schon eine Weile da und waren von den Einreisebeschränkungen nicht betroffen. Hingegen hat der Hofinhaber nach eigener Aussage viel Arbeit, darauf aufzupassen, dass die vorgeschriebenen Maßnahmen für den Gesundheitsschutz eingehalten werden.

Spargelbauern werden kontrolliert

Damit ist Walter Nüstedt – wie alle anderen Spargelbauern – gut beraten. Denn die Verwaltung des Landkreises Diepholz hat angekündigt, ab dieser Woche die Spargelbetriebe unangekündigt zu kontrollieren. Dabei würden etwa die Anbringung von Hygienehinweisen, die Einhaltung der Hygieneregeln und die konforme Unterbringung der Saisonarbeiter überprüft, wie Mareike Rein von der Landkreisverwaltung auf Nachfrage mitteilte.

Eine Missachtung der Regeln kann teuer werden: Zwar hat das Land Niedersachsen laut Rein eine genaue Höhe des zu zahlenden Bußgeldes noch nicht definiert. Doch sie ergänzte: „Ersten Informationen nach werden sich die Bußgelder im mittleren vierstelligen bis unteren fünfstelligen Euro-Bereich bewegen.“

Die Spargelbauern müssen also damit rechnen, dass ihnen auf die Finger geschaut wird – mindestens bis zum 24. Juni. Am Johannistag, dem sogenannten „Spargelsilvester“, endet traditionell die Spargelzeit.