DJ Darco ist der einzige lokale Künstler, der bei der NDR-Sommertour dabei ist. (Michael Braunschädel)

Weyhe. Wenn DJ Darco von einem seiner vergangenen Hits spricht, verzieht große Freude sein markantes Gesicht und er bekommt „Pipi in den Augen“, wie er seine Rührung selber beschreibt. Auf sein verlegenes Lachen folgt die Erklärung, warum.

Als „richtig, richtig, richtig schön“ beschreibt DJ Darco das Lied mit dem übersetzten Titel „Mein schöner Engel“ und setzt seine Tränendrüse in Gang. Das Lied, das der Kroate in seiner Landessprache singen wird, ist Teil des Vorprogramms des Auftritts von Hot Chocolate bei der NDR-Sommertour am Sonnabend, 27. Juli. Der Weyher ist einer von vielen Interpreten, die dieses Lied bereits gesungen haben. Wenn es dann soweit ist, „werde ich die Männer auffordern, ihre Frauen in den Arm zu nehmen“, kündigt er vorab an. Darko Bobinac – das ist sein richtiger Name – ist ausgemachter Fan ergreifender Balladen und eben selbst leicht ergriffen. „Hoffentlich ist es schnell, aber niemals vorbei“, drückt er seine Vorfreude zum bevorstehenden Auftritt aus, für den er neben der Ballade einen weiteren Song bereit hält. „Ich habe etwas neues gemacht“, sagt der 57-Jährige, der von Haus aus Komponist und Texter ist, wie er sagt. Deutlich temperamentvoller solle das Stück ausfallen, sagt er. Das Lied, das er auf Deutsch singen wird, habe er selbst produziert. Erst vor wenigen Wochen sei es fertig geworden. Dass er es selbst singen wird, soll aber eine Ausnahme bleiben, denn: „Ich will den Song einer Band anbieten.“ Er weiß aber noch nicht, welcher. Fest steht für Bobinac aber: „Ich freue mich riesig darauf. Ich war überglücklich, dass man mich gefragt hat.“ Für seine Zwei-Lieder-Darbietung habe er einen anderen bezahlten Auftrag sausen lassen.

Dass die Wahl in Weyhe auf DJ Darco fiel, ist dem Tipp eines Kollegen des zuständigen NDR-Redakteurs Thomas Kensy zu verdanken, wie er auf Anfrage sagt. „Wir haben das auch schon in anderen Kommunen gemacht“, so Kensy. Dabei sind Auftritte lokaler Künstler bei der Sommertour keinesfalls die Regel. Bei der diesjährigen Tour mit Stationen in Bad Nenndorf, Soltau und Meppen bekomme ausschließlich Bobinac in Weyhe als einziger Vor-Ort-Künstler die Möglichkeit, um 17.45 Uhr seine Stimme zu präsentieren. Mit der allerdings hat es einen Bruch gegeben. Der Weyher singt heute Bassbariton. „Ich konnte früher viel, viel höher singen“, sagt er. Das war vor seiner Notoperation 2002 – zwei Wochen vor seinem Auftritt beim kroatischen Vorentscheid des Eurovision-Song-Contest in Zagreb. DJ Darco braucht plötzlich einen Kehlkopfschnitt, wird in ein künstliches Koma versetzt. Mit dem Singen ist da erst einmal Schluss. „Der Körper gab das nicht mehr her.“

Mit dem Gesang fängt er Anfang der 1990er-Jahre in seiner Heimat an. Damals hat er den Text zu einer Ballade geschrieben. Allerdings fehlt es an einem Sänger. Kurzerhand greift er selbst zum Mikro. Das Lied wird ein Hit in den Charts und verweilt dort zwölf Wochen lang. „So ist meine Gesangskarriere angefangen“, sagt Bobinac. Fortan pendelt er eine Zeit lang zwischen Split, Zagreb, Weyhe und Bremen. Schließlich tritt er im kroatischen Pula im Amphitheater vor 18 000 Menschen auf. „Ich bin unheimlich stolz darauf“, sagt der Sänger, abermals mit feuchten Augen. 1996 steht die Produktion eines Albums an, das er mit dem Team des Musikers Mr. President aufnimmt. Mit dem Album kommt der Künstlername. Aus Darko wird Darco. Seinerzeit wird ihm dazu geraten, einfach weil es auf dem Cover besser aussähe. Nach Touren unter anderem in der Schweiz, in Österreich und Tunesien, mehreren TV-Auftritten wird aus Darco schließlich der DJ Darco – wieder ein Ratschlag von außen. Der Musikmacher leiht sich nach seiner Operation eine Anlage und Musik. „Ich habe mich da schnell reingefuchst.“

Überhaupt zur Musik gekommen ist Bobinac bereits in Kindertagen. Mit sieben Jahren habe er vom Vater ein Akkordeon bekommen. Der arbeitet damals als Gastarbeiter in Deutschland und schickt regelmäßig Geld in die Heimat. „Ich habe mir alles selber beigebracht“, sagt er. 1973, da ist er elf Jahre alt, kommt der Musikbegeisterte nach Deutschland. „Ich wollte schon immer Musik machen“, sagt er, trotz kurzzeitiger beruflicher Seitenwege. Aber: „Mit 40 habe ich entschieden, dass Musik mein Beruf ist.“