25 Jahre Gesundheitssport beim FTSV Jahn Brinkum feierten Brigitte Reichmann (von links), Irene Albrecht, Wolfgang Albrecht, Alexander Pioszek, Elke Gärtner und Annegret Beuke. (Braunschädel)

Stuhr-Brinkum. Am Sonnabend feierte der Verein dieses Jubiläum mit einem Tag der offenen Tür. Und wie es sich für einen Sportverein gehört, war an diesem Tag vor allem Mitmachen und Mitschwitzen angesagt.

Ob Zumba, Easy Bodyforming oder Trampolin Workout – die jeweiligen Kursleiter animierten ihre Teilnehmer voller Elan und zauberten ihnen dabei nicht nur Schweißperlen auf die Stirn, sondern auch ein Lächeln ins Gesicht – eben gute Laune pur. Bestens gestimmt zeigten sich an diesem Tag aber nicht nur die Aktiven, sondern auch die Macher der ersten Stunden – wie Wolfgang Albrecht. Als ehemaliger Vorsitzender des FTSV Jahn Brinkum hatte er damals die Idee eines eigenständigen Tanz- und Gesundheitszentrums ins Rollen gebracht. „Unserer international erfolgreichen Folkloregruppe fehlte ein Raum zum Üben“, erklärt er rückblickend. Darüber hinaus schwirrte ihm schon damals die Idee eines erweiterten Gesundheitssportangebots im Kopf herum. „Die Strukturen in unseren einzelnen Abteilungen waren allerdings so starr, dass da keine Veränderungen möglich waren“, erinnert sich Wolfgang Albrecht. Durch einen glücklichen Zufall und ein erfolgversprechendes Abkommen mit dem ortsansässigen Schützenverein konnten die Verantwortlichen mit den angemieteten Flächen im Schützenhaus ihr sportliches Vorhaben in die Tat umsetzen. Dabei handelt es sich um einen 130 Quadratmeter großen Raum, der daraufhin mit einem Parkettboden und großzügigen Spiegelflächen ausgestattet wurde.

„Natürlich sind wir ein finanzielles Risiko eingegangen und haben Mut bewiesen, aber es hat sich gelohnt“, so der Initiator. Zehn Kurse mit 15 Teilnehmern – so lautet damals seine Minimalvorgabe, „um über die Runden zu kommen“. Aus diesen zehn Kursen sind heute 40 Angebote und rund 500 Teilnehmer geworden.

„Unser Vorteil gegenüber einem reinen Vereinsangebot ist der, dass wir und die Teilnehmer eben ohne Vereinszugehörigkeit hier einiges ausprobieren können“, sagt Elke Gärtner, Kassenwartin beim FTSV Jahn Brinkum. So sei vor 25 Jahren gerade die Aerobic-Welle aufgekommen, auf die der Verein aufgesprungen ist. „Dazu haben wir unser Tanzangebot mit Street-Dance und Kindertanz erweitert“, ergänzt sie. Auch die heutige Judo- und Karateabteilung hat ihren Ursprung im Tanz- und Gesundheitszentrum. Bis heute sind weitere Kurse wie Zumba, Cross-Training und High-Intensity-Interval-Training (HIIT) hinzugekommen.

Dazu hat sich der Bereich Reha- und Gesundheitssport etabliert. „Zusammen mit dem Tus Sudweyhe waren wir die Vorreiter in diesem Bereich“, berichtet Wolfgang Albrecht stolz. Er selbst bietet seit 25 Jahren „Fit älter werden“ an. „Der Kurs hieß anfangs noch Fit ab 50 – die Altersvorgaben musste ich aber schnell revidieren. Heute sind meine ältesten Teilnehmer an die 80 Jahre“, sagt er lachend. Mit gezielten Bodenübungen („Auf die Matte müssen sie alle – und am Ende auch wieder hochkommen“) möchte er vor allem Rückenproblemen entgegenwirken.

Ein Ende der Erfolgsgeschichte im Tanz- und Gesundheitszentrum ist auch nach 25 Jahren ganz offensichtlich nicht abzusehen. Ganz im Gegenteil: Sowohl Elke Gärtner als auch Geschäftsstellenmitarbeiter Alexander Piossek haben jede Menge Ideen im Kopf, um ihr bereits bestehendes Angebot zu erweitern und noch attraktiver zu gestalten. „Platzmäßig stoßen wir aber schon jetzt an unsere Grenzen“, verrät Elke Gärtner. Sehnsüchtig blickt sie deshalb in Richtung Birkenstraße. Dort wird bekanntlich die neue Sporthalle des Vereins gebaut, in der langfristig gesehen weitere Kurse im Fitness- und Reha-Bereich angeboten werden sollen.