Das Schmuckstück entsteht auf Hof Schlüsselburg: Helfer der Landjugend werkeln an ihrem Werk für das Erntefest. (Vasil Dinev)

Stuhr. Sie haben sich wieder redlich Mühe gegeben: die Mitglieder der Landjugend Heiligenrode. Wenn am kommenden Wochenende das Erntefest ansteht, wollen auch sie ihren Beitrag für zwei gelungene Feiertage leisten.

Traditionell bereitet die Landjugend dafür die Erntekrone vor. Laut Nico Budelmann haben sich seit vergangener Woche 15 bis 20 Mitglieder an vier Abenden auf dem Hof Schlüsselburg am Steller See in Groß Mackenstedt zusammengetan, um das Geflecht aus Weizen, Roggen, Gerste und Hafer zu binden. Die Familie Schlüsselburg war es auch, die das Schmuckstück bei der Versteigerung beim zurückliegenden Erntefest vor zwei Jahren erstand – wie auch schon vor zehn Jahren.

Am Mittwoch standen für die fleißigen Jugendlichen nun die letzten Arbeitsschritte an, um die diesjährige Erntekrone fertigzustellen. „Das Gestell gibt es schon ewig“, erzählt Budelmann. Im Feuerwehrhaus hänge beispielsweise auch noch eines. Ist eine Krone verwelkt, könne das Gestell wiederverwendet werden. Damit das erst nach einigen Jahren und nicht wenigen Tagen passiert, hat sich die Landjugend etwas einfallen lassen. „Wir nutzen Haarspray zum Konservieren“, sagt Nico Budelmann. Vier Dosen würden dafür benötigt.

Am frühen Mittwochabend hatte die Erntekrone zwar schon ihre Form, doch ein paar Arbeitsstunden hatten die Mitglieder der Heiligenroder Landjugend noch vor sich. „Wir müssen die Krone noch frisieren, die Lücken ausbessern und dekorieren“, so Budelmann.

Auch der Festwagen war noch zu schmücken. Dafür wickelten die Jugendlichen zuerst Maschendraht um den Hänger und banden ihn fest. Später dekorierten sie ihn mit Getreideresten, Mais, Spargelkraut und Erntegrün. Verziert wird es noch mit grünem Plastiklaub. Schließlich soll das Gefährt beim Umzug auch etwas hermachen, wenn die Erntekrone durch den Ort transportiert wird.

„Das Erntefest ist besonders, weil es nur alle zwei Jahre stattfindet“, sagt Budelmann. Zwar habe die Landjugend nicht viel mit der Organisation des Festes zu tun, da sei eher die Freiluftfete der Jahreshöhepunkt. Doch: „Das Erntefest ist Tradition und macht Spaß.“ Tradition sei auch, dass die Landjugend die Erntekrone bindet. Bei der Versteigerung komme dann hoffentlich wieder „eine vernünftige Summe“ zusammen.

Zur Sache

Das Erntefest

Mit dem Umzug durch Groß Mackenstedt und Heiligenrode startet an diesem Sonnabend, 7. September, um 12.45 Uhr das Erntefest 2019 des Heimatvereins Heiligenrode. Die Route: Alles beginnt mit der Aufstellung im Gewerbegebiet Groß Mackenstedt, von dort geht es weiter zur Kronenübergabe auf Hof Schlüsselburg, dann über die Straßen Zum Steller See, Am Großen Heerweg, Im Steller Sande, Schneiderstraße, Am Großen Feld, Bremer Weg, Eggeseer Straße, Zur Malsch, An der Wassermühle, Fanger Straße, An der Schule zum Festplatz auf der Mühlenwiese. Dort steht dann ab 19 Uhr der Festball mit der Late Night Showband an, ab 21 Uhr werden die Wagen prämiert und die Erntekönigin gewählt. Der Eintritt ist frei.

Der kommende Sonntag, 8. September, beginnt um 10 Uhr mit dem Gottesdienst im Zelt. Es folgt Frühschoppen mit der Gruppe Harpstedter Prager. Ab 12 Uhr gibt es Erbsensuppe, ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen samt musikalischer Begleitung und Spielwiese für die Kleinen. Gegen 16 Uhr soll die Erntekrone versteigert werden.