Landkreis Diepholz. Erstmals gibt es im Landkreis Diepholz zwei Todesfälle infolge von Coronavirus-Infektionen. Bereits am Freitag verstarb eine 80-jährige Frau aus Syke in ihrem häuslichen Umfeld. Der Hausarzt der vorerkrankten Sykerin diagnostizierte wenige Tage zuvor eine Lungenentzündung und nahm einen Abstrich, teilt der Landkreis am frühen Montagabend mit. Das positive Covid-19-Testergebnis wurde jedoch erst nach Eintreten ihres Todes bestätigt. Am Montag verstarb ein 89-jähriger Bewohner des Sulinger Seniorenheims Landhaus Barrien, nachdem am Wochenende insgesamt fünf Corona-Erkrankungen in dem Pflegeheim bestätigt wurden und alle betroffenen Patienten zunächst nur leichte Symptome zeigten. Am Montagmorgen sollte der bereits vorerkrankte Corona-Patient in die Klinik eingewiesen werden, heißt es vom Landkreis weiter. In der Zwischenzeit verschlechterte sich der Zustand des Mannes so stark, dass der Rettungsdienst den Notarzt hinzurief. Der 89-Jährige verstarb noch im Seniorenheim. „In diesen schweren Stunden denken wir an die Angehörigen der Verstorbenen, denen unser tiefempfundenes Mitgefühl gilt“, so Landrat Cord Bockhop. „Insbesondere ältere Menschen und solche mit Vorerkrankungen sind durch die Ausbreitung des Coronavirus gefährdet. Gerade in Anbetracht eines solch traurigen Ereignisses, sind wir alle in der Verantwortung, die Risikogruppen zu schützen und Abstand zueinander zu halten“, sagt er weiter.