Stichprobenartig werden die PCR-Tests auf die Coronavirus-Mutationen überprüft (Symbolbild). (Sebastian GollnowDPA)

Landkreis Diepholz. Auch im Landkreis Diepholz sind inzwischen die ersten Fälle der Coronavirus-Mutation B.1.1.7, die erstmals in Großbritannien aufgetaucht war, bestätigt worden. Wie Landrat Cord Bockhop am Donnerstagnachmittag mitteilte, gibt es bislang elf bestätigte Fälle mit der Virusvariante im Kreisgebiet. „Das wird stichprobenartig getestet, weil es ein erheblich höherer Aufwand ist“, erklärte Bockhop. Dabei seien die nun elf bekannten Fälle nachgewiesen worden.

Zwei der infizierten Personen gelten jedoch bereits als genesen und wurden aus der Quarantäne wieder entlassen. Für alle weiteren Infizierten, bei denen die Mutation bestätigt worden ist, sowie deren Kontaktpersonen wurden alle notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen angeordnet. Laut Landrat haben sich die Betroffenen zum Großteil im familiären Umfeld und teilweise auch im Arbeitsumfeld angesteckt.

Betroffen von den aufgetretenen Mutationen ist auch eine Kindertagesstätte, in der nun alle Mitarbeiter und Kinder der Notbetreuung vorsorglich getestet werden. Die Reihen-Testung sei allerdings ein Ausnahmefall, eben wegen der aufgetauchten Variante, betonte Bockhop.

Sträfliches Verhalten

Verärgert zeigte sich der Landrat gegenüber einem Fall, bei dem einer der elf Infizierten eine seiner engsten Kontaktpersonen gegenüber der Kreisverwaltung verschwieg: „Ich habe Verständnis dafür, wenn man mal jemanden vergisst“, erklärte Bockhop. Aber wenn man jemanden, mit dem man zusammen wohne, auch bei mehrfacher Nachfrage bei der Kontaktnachverfolgung nicht nenne, sei das nicht mehr nachvollziehbar. „Und wenn diese zweite Person dann auch noch in einer Betreuungseinrichtung arbeitet und trotz Symptomen zur Arbeit geht, fehlen einem einfach die Worte.“ Ein solcher Umgang in der aktuellen Lage sei einfach sträflich. Denn auch bei der zweiten Person aus dem Haushalt ist inzwischen die Virus-Mutation nachgewiesen worden. Was für Konsequenzen das Verhalten der beiden betroffenen Kreis-Bewohner haben wird, werde jetzt rechtlich geprüft, sagte Bockhop.

Mit Blick auf die Virus-Varianten weist die Kreisverwaltung deswegen auch noch einmal besonders auf die Wichtigkeit der Einhaltung der Quarantänemaßnahmen sowie der lückenlosen Angaben der Kontaktpersonen hin: „Die vollständige und wahrheitsgemäße Angabe von Kontaktpersonen ist nach dem Infektionsschutzgesetz verpflichtend und der Verstoß dagegen bußgeldbewährt.“

Für die Personen, bei denen die Mutation nachgewiesen worden ist, gelten auch strengere Regelungen als für reguläre Infizierte. So dauert die Quarantäne für sie länger, nicht nur zehn sondern gleich 14 Tage. „Außerdem wird nach der Quarantäne zur Sicherheit noch mal ein weiterer Test gemacht“, erklärte Bockhop.

Von wo die mutierte Virus-Form in den Landkreis gekommen ist, ist unklar. Fälle seien unter anderem im Diepholzer Land, aber auch im Raum Stuhr/Weyhe aufgetaucht, sagte der Landrat und ergänzte: „Der ganze Landkreis ist betroffen.“ Bei den nun bestätigten Fällen müsse man nun schauen, welche ihrer Kontakte ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert sind oder waren und ob man diese noch auf die Mutation testen lassen kann. Außerdem will der Landkreis zusätzlich zu den von der Bundesregierung angeordneten Stichproben weitere Analysen auf die Virus-Variante anfordern.