Landkreis Diepholz. Die ersten Nachfragen nach dem SY-Kennzeichen sind bei der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Diepholz bereits eingetroffen. Wie lange es aber tatsächlich noch dauert, bis tatsächlich die ersten Fahrzeuge mit der Neuauflage des alten Kennzeichens über die Straßen fahren, ist noch unklar. Eine Voraussetzung ist aber die Zustimmung der Kreispolitik. Die Fraktionen haben ihr Wohlwollen signalisiert, der offizielle Entscheidungsprozess nimmt an diesem Donnerstag, 22. Februar, im Ausschuss für Feuerschutz, Verkehr und Sicherheit seinen Anfang.

Dass es gut aussieht für das SY-Kennzeichen, hatte Landrat Cord Bockhop schon beim Festakt zum 40-jährigen Bestehen des Landkreises Diepholz verkündet (wir berichteten). Nun lässt die Kreisverwaltung in der Ausschussvorlage für die Sitzung am Donnerstag Details folgen. Aktuell sind noch 350 Fahrzeuge mit SY im Landkreis Diepholz zugelassen, schreibt Wolfgang Nogga, Fachdienstleiter für Bürgerservice und Straßenverkehr, in der Vorlage. Diese haben allesamt schon einige Jahre auf dem Buckel – schließlich wird das Kennzeichen seit der Auflösung des alten Landkreises Grafschaft Hoya nicht mehr vergeben. Seit einigen Jahren besteht nun aber die Möglichkeit, ein zweites Unterscheidungskennzeichen einzuführen, so die offizielle Bezeichnung. Viele Landkreise haben das bereits getan, im Landkreis Diepholz fiel die Entscheidung 2013 zunächst gegen die SY-Neuauflage, nun sehen der Landrat und die Politik das Thema bekanntlich anders.

Die Kosten, die durch das zweite Kennzeichen auf den Landkreis zukommen, sind auch überschaubar. Nogga geht für die Einrichtung im EDV-Zulassungsverfahren von rund 1000 Euro aus, berichtet er. Die Bürger müssen ebenfalls nicht tief in die Tasche greifen. Wer sein DH-Kennzeichen gegen SY austauschen lassen will, muss dafür 28,20 Euro bezahlen, mit Wunschkennzeichen wären es 38,40 sowie mit Wunschkennzeichen und Reservierung 41 Euro. Dazu kommen jeweils noch rund 35 Euro für den Kauf der beiden Metallschilder für vorne und hinten am Fahrzeug. Großer Verwaltungsaufwand ist mit der Ausgabe eines zweiten Kennzeichens laut Nogga auch nicht verbunden. „Das ist für uns mehr ein Durchläufer“, sagt er auf Nachfrage des WESER-KURIER.

Besonders das Thema Wunschkennzeichen scheint die SY-Anhänger schon umzutreiben. „Wir haben jetzt schon Anfragen“, sagt der Fachbereichsleiter. Vor allem die Kombination SY-KE stößt dabei auf großes Interesse, wenn sich auch Nachfragen insgesamt noch in einem überschaubaren Rahmen bewegen würden. So oder so muss Nogga jedoch um Geduld bitten: „Wir führen keine Listen für Reservierungen.“

Dazu kommt vom Fachbereichsleiter der Hinweis, dass das Ja zum SY-Kennzeichen erst in trockenen Tüchern ist, wenn nach dem Ausschuss auch der Kreistag am Montag, 5. März, zustimmt. Erst dann darf die Verwaltung die Zulassung von SY beim Bundesverkehrsministerium beantragen. „So ein Verfahren haben wir noch nicht durchgeführt, deshalb wissen wir auch nicht, wie lange es dauert“, sagt Nogga, verspricht aber: „Sobald das Okay da ist, geben wir das Kennzeichen aus.“

Die Ausschusssitzung beginnt am Donnerstag, 22. Februar, um 16 Uhr in der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Barrien, Bremer Straße 39.