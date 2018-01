Am Leester Mühlenbach ist nach einiger Zeit mal wieder ein Storch gesichtet worden. (Janina Rahn)

War er über Winter weg? Oder ist er gar hier geblieben? Der Storch an sich fliegt ja zum Überwintern in den Süden, allerdings bleiben manche vielleicht auch ganz hier – oder sind nur kurz weg. Der Adebar in der Leester Marsch jedenfalls wurde am Freitag zum ersten Mal wieder gesichtet. Will er schon eines der drei Nester vorbereiten?

Aber vielleicht war er auch schon vorher in den Weyher Büffelwiesen, denn da hatten Mitglieder des Nabu (Naturschutzbund Deutschland) im Dezember zwei gesehen. „Auf alle Fälle kommen die Männchen zwei bis drei Wochen vor den Weibchen zurück und klären, wer welches Nest nimmt“, weiß Holger Bokelmann von der Weyher Nabu-Ortsgruppe. Meist wird es dabei ihm zufolge dasselbe Zuhause wie im Jahr zuvor. Die Angebote hier sind reichlich, in den Leester und Brinkumer Marschwiesen gibt es etliche Nester, aber sie werden nie alle genutzt. „Denkbar ist, dass es am Nahrungsangebot liegt“, so Bokelmann.