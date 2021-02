Die Grundschule in Moordeich soll um einen Anbau erweitert werden. Grund dafür sind die gestiegenen Schülerzahlen. (Vasil Dinev)

Stuhr. Die Erweiterung der Grundschule Moordeich kann kommen: Der Stuhrer Gemeinderat hat bei seiner Sitzung am Mittwoch den Ausbau der Schule am Neuen Weg einstimmig auf den Weg gebracht.

Wie bereits im vergangenen Jahr beschlossen, sollen an der Grundschule mehrere neue Räume entstehen. In dem zweigeschossigen Anbau sollen laut Angaben von Kerstin Frohburg, Fachbereichsleiterin für Bildung, Soziales und Freizeit bei der Stuhrer Verwaltung, zwei neue Unterrichtsräume sowie Räume für die Differenzierung, Lehrmittel, die Sprachförderung und die Krisenintervention entstehen. Diese sind im Obergeschoss geplant. Im Untergeschoss soll die Schule eine eigene Mensa mit Küche und drei Speiseräumen mit insgesamt 180 Plätzen erhalten. Bislang sei die Grundschule die einzige Schule in der Gemeinde, die keine eigene Mensa habe, sagte Frohburg. So mussten die Schüler bisher die Räume der angrenzenden Lise-Meitner-Schule nutzen. Aufgrund der steigenden Schülerzahlen soll diese Situation entzerrt werden. Zurzeit nutzen etwa 120 Grundschüler das Mittagsangebot.

Die Zahl der Unterrichtsräume soll mit der Erweiterung von zwölf auf 14 steigen. Außerdem müsse aufgrund der Schülerzahlen auch ein Anbau an das Lehrerzimmer vorgenommen werden, sagte Frohburg weiter.

Die Kosten für den ersten Bauabschnitt, der die Mensa umfasst, liegen laut Gemeinde bei rund einer Million Euro, zuzüglich 50.000 Euro für einen möglichen Aufzug, der aber nicht unbedingt nötig sei, da alle wichtigen Unterrichtsräume im Untergeschoss liegen, so Frohburg. Eine Förderung von rund 720.000 Euro sei beantragt. Für den zweiten Bauabschnitt mit Obergeschoss und das Lehrerzimmer werden rund 860.000 Euro veranschlagt. Insgesamt müsste dann mit rund zwei Millionen Euro gerechnet werden.