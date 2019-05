Stellten sich den Fragen der Stuhrer beim WK-Talk im Bremer Tor (v.l.): André Uzulis, Stephan Korte und Frank Holle. (Vasil Dinev)

Gut eine Woche haben die drei Bewerber auf das Stuhrer Bürgermeisteramt noch Zeit, um die Wähler von sich zu überzeugen. Denn am 26. Mai entscheiden die Menschen an der Wahlurne, wer Chef der Verwaltung sein wird – Frank Holle (CDU), Stephan Korte (unabhängiger Kandidat mit Unterstützung von Grünen und SPD) oder André Uzulis (FDP). Deshalb machte Moderator Sebastian Kelm, Redaktionsleiter der REGIONALEN RUNDSCHAU, bei der vom WESER-KURIER präsentierten Podiumsdiskussion am Donnerstag deutlich: „Ich werde Sie ganz viel machen lassen.“ Schließlich sollten die rund 130 Publikumsgäste im Hotel Bremer Tor die Gelegenheit haben, den Kandidaten einmal persönlich auf den Zahn zu fühlen.

Doch zuvor mussten sich die Bewerber kurz fassen – sehr kurz. 15 Sekunden hatten sie Zeit, um eine Einwort-Antwort auf Papptafeln zu schreiben. „Welchen Stuhrer Ortsteil finden Sie besonders spannend?“, fragte Moderator Kelm. Die Filzmarker quietschten, die gleichzeitig hochgehaltenen Papptafeln wiesen bei Korte und Holle Brinkum und Uzulis Heiligenrode aus. Der FDP-Mann begründete seine Entscheidung mit dem „historisch spannenden Mühlenensemble“. Schon während des Geschichtsstudiums habe er zur „technischen Avantgarde des Mittelalters“ geforscht. Korte entschied sich für Brinkum, „nicht, weil hier die meisten Wähler wohnen“, wie er sagte, sondern er den Ortskern entwickeln wolle. Holle betonte den ländlichen und städtischen Charakter, der Brinkum prägt. Absolute Einigkeit dann bei der Frage, in welchen Bereich die Kandidaten als Bürgermeister geschenkte zehn Millionen Euro investieren würden. Kita war auf allen Karten zu lesen. Zuletzt sollte jeder Kandidat seine persönliche Schwäche offenbaren. Uzulis wählte „Zweifel“, Korte „Pünktlichkeit“ und Holle „Ungeduld“. Ersterer erklärte, dass Zweifel ihn immer begleitet hätten – auch bei der Bürgermeisterwahl gebe es diese. „Wenn man Zweifel hat, dann arbeitet man an sich“, sagte er. Stephan Korte sorgte mit seinem Wort für kurze Verwirrung. Aber er stellte klar, dass er penibel auf Pünktlichkeit achte. Frank Holle wählte sein Wort, da seine Geduld auch bei der Tätigkeit in der Verwaltung manches Mal auf die Probe gestellt werde.

Die Bratwurst, sie war ein wiederkehrendes Element der sich anschließenden Diskussion. Es ging bei der Diskussionsveranstaltung also in zweierlei Hinsicht um die Wurst. Ein Gast aus dem Publikum, zudem Mitglied der CDU, schien der Titel einer Wahlkampfveranstaltung von Kandidat Stephan Korte, die er „Masterplan statt Bratwurstbude“ genannt hatte, sauer aufzustoßen. Denn er sah ihn als Seitenhieb gegen den Kandidaten Holle, der zu gegrillten Würsten eingeladen hatte, um mit Bürgern ins Gespräch zu kommen. „Ich will lieber mit Argumenten bestechen, als mit Wurst und Getränken“, gab sich Korte kämpferisch. Den Vorwurf des „Etikettenschwindels“, der von demselben Publikumsgast kam, wollte das Mitglied der Bremer SPD, das bei der Bürgermeisterwahl unabhängig antritt, nicht auf sich sitzen lassen. Immerhin wählten die Stuhrer ja keine Partei oder Fraktion für den Chefposten der Verwaltung, sondern den Menschen. Holle sah es als das „ureigenste Prinzip“ der Demokratie, dass eine Partei hinter dem Kandidaten stehe, er fand die Kritik sogar noch „zu milde ausgedrückt“. Kandidat Uzulis wiederum stellte klar, dass er Wahlkampf über die Liberalen hinaus betreibe. Er stehe zwar für deren politischen Kurs, wolle aber „für alle Bürger da sein.“

Nach den Missständen in der Pflege gefragt, antwortete Stephan Korte, dass der Tarif Dreh- und Angelpunkt sei. Uzulis findet, der Pflegeberuf brauche mehr Wertschätzung und Frank Holle sieht Anknüpfungspunkte bei der Einführung einer bezahlten dualen Ausbildung. Wieder wurde die Diskussion auf die Bratwurst gelenkt, als eine Teilnehmerin im Publikum wissen wollte, was es eigentlich mit dem Masterplan auf sich habe. Uzulis nutzte die Gelegenheit, um gegen seinen Kontrahenten Korte zu schießen. Er komme schließlich nach Stuhr, um gemeinsam mit Politikern und Bevölkerung Pläne zu entwickeln. „Ich habe keinen Masterplan, ich habe keine Blaupause und ich weiß es nicht besser“, sagte er. Das Wort gefiel auch Holle nicht. „Das hört sich an, als übernehme man einen Sanierungsfall.“

Eine Bürgerin wollte die Motivation für die Kandidatur des einzelnen erfahren. Denn Stuhr war Uzulis, so hatte es die Frau gelesen, bis zur Kandidatur gänzlich unbekannt gewesen. Der berichtete von seiner langjährigen Erfahrung als Journalist für Bundes, Landes- und Auslandsthemen, aber eben auch für das Lokale. Als Chefredakteur des Nordkuriers und Lokalchef in Bremerhaven habe er sich in die Gegebenheiten vor Ort einarbeiten müssen. „Der Blick von außen tut gut“, lautet seine Devise. Holle nannte auf Nachfrage aus dem Publikum die Schuldenfreiheit der Gemeinde Tarmstedt trotz hoher Investitionen in die Kooperative Gesamtschule (KGS) als größten Erfolg seiner bisherigen Amtszeit. Er wolle sich nun beruflich weiterentwickeln. „Hier hat man Gestaltungsmöglichkeiten“, sagte er. Korte sei als gebürtiger Diepholzer vertraut mit der Region. Der Liberale Uzulis warf seinem Gegner Holle vor, die Kandidatur für das Stuhrer Bürgermeisteramt sei für ihn „eine Karriereoption unter vielen.“ Er legte nach: „Ich habe den Verdacht, er will nur eines: weg aus Tarmstedt.“ Holle widersprach und befand seine dortige Wiederwahl als Bürgermeister als „bestes Zeugnis“, das man erhalten könne.

Ein Stuhrer Neubürger, der sich zu Wort meldete, vermisste bislang konkrete Ideen. Er forderte, dass die Kandidaten in knappen Worten erklären, wofür sie stehen. Frank Holle, der von sich als „Praktiker“ sprach, nannte das Jugendparlament in Tarmstedt als bewährtes Organ, er wolle eine Bürgermeister-Sprechstunde in allen Stuhrer Ortsteilen einrichten. Stephan Korte nannte bezahlbaren Wohnraum als Kernthema, er fordere mindestens 20 Prozent gefördertes Wohnen und eine Standardmiete von 5,80 Euro pro Quadratmeter. Uzulis beschäftigt vor allem die Logistik in Stuhr. Wäre er Bürgermeister, würde er ein Gründungszentrum für Logistik ins Leben rufen, in dem junge Start-Ups an der „Logistik der Zukunft“ arbeiten, um den LKW-Verkehr auf den Stuhrer Straßen zu reduzieren. Auch flächendeckendes W-Lan wolle er einführen.

Die Kandidaten waren sich wiederum einig beim Thema Gewerbeflächen. Sie bevorzugen einen „behutsamen“ Umgang beim Ausweisen neuer Gebiete. Stephan Korte nannte die Einnahmen aus Gewerbesteuern von rund 30 Millionen Euro im Jahr als „weltmeisterhaft“. Er plädiert aber auch dafür, Gebiete nicht erst zu entwickeln und dann aus der Verfügung zu geben. Uzulis sprach sich dafür aus, qualitatives statt quantitatives Wachstum zu betreiben. Zum Punkt Schwimmbad gab es teils verhaltene Äußerungen. Dass immer weniger Kinder schwimmen können, war unstrittig. Doch, ob Stuhr ein eigenes Schwimmbad braucht? Zumindest Holle und Uzulis konnten das nicht eindeutig bejahen. Der CDU-Mann könnte sich auch an Sporthallen angegliederte Lehrschwimmbecken vorstellen. Uzulis erinnerte an die langfristigen Folgekosten und Bäderschließungen vielerorts.

Einige Publikumsgäste bemängelten den geringen Status Stuhrs in der Fluglärmkommission. Alle drei Kandidaten sicherten zu, sich inständiger damit befassen zu wollen, sollten sie gewählt werden. So verhielt es sich auch beim Thema Polizeiwache, dessen Aufgabe das Kommissariat Weyhe außerhalb der Öffnungszeiten übernimmt.

Derweil konnte nicht jeder, der sich im Publikum gemeldet hatte, seine Frage in großer Runde loswerden. Dafür bot sich im Anschluss noch Gelegenheit im Zwiegespräch mit den Kandidaten.