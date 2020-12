Trotz eigentlich erfolgversprechendem Kuppelversuch bleibt Sarah Schumacher Single, findet das aber keineswegs bedauerlich. (Vasil Dinev)

Weyhe-Leeste. Sarah Schumacher probiert gerne mal „verrückte Sachen“ aus, wie sie sagt. Dazu zählt sie auch eines ihrer letzten Projekte: Ihren Auftritt in der Vox-Sendung „First Dates“, in der sie sich auf ein Date mit einem völlig Fremden eingelassen hat – vor laufenden Kameras. Alles fing richtig gut an, doch schließlich tauchte ein für beide zu großes Hindernis auf.

„Ich war gespannt, was auf mich zukommt“, sagt die Leesterin, die gleich nach der ersten Begegnung mit Johannes feststellt: „Er hat mir auf den ersten Blick gefallen“. Also schon beim Treffen an der Bar in einem Studio-Restaurant, wo das Date der Kuppelsendung immer beginnt. Gastgeber der Sendung ist der Koch und Gastronom Roland Trettl, der die Singles aus ganz Deutschland jeweils zu Beginn empfängt. Nach einem ersten Gespräch führt er die Paare an einen Tisch in dem eigens für die Sendung entstandenen Restaurant, heißt es weiter in der Selbstbeschreibung zur Sendung. All das geschieht und den Augen und Ohren von Kameras und Mikrofonen. Der Zuschauer kann den Verlauf verfolgen. Nach dem Essen geht es um die Frage, wer die Rechnung bezahlt, gefolgt von einem Anschlussdreh in einer Fotobox, wo die Kandidaten gemeinsame Erinnerungsbilder, wenn gewünscht in Verkleidung, machen können. Schließlich erfährt der Zuschauer, was aus den Paaren geworden ist. Auch bei Schumacher, denn ihre Aufzeichnung in der mittlerweile vierten Staffel der Sendung, die es seit März 2018 gibt, war bereits im Sommer, die Ausstrahlung Ende November.

Die Leester Kandidatin jedenfalls fand ihren Date-Partner sehr sympathisch und offenbar ging es ihm ähnlich. „Wir haben uns auf Anhieb gut verstanden.“ Kein Stocken und kein Stammeln im Gespräch, „keine peinliche Stille“, wie sie sagt. Die Themen liefen für beide flüssig. Dabei habe die 25-Jährige anfangs Sorge gehabt, dass es keine Gemeinsamkeiten geben würde. Doch beide fanden schnell heraus, dass sie die Lust am Reisen und am Sport verbindet. „Ich gehe gerne und viel ins Fitnessstudio“ – außerhalb der Corona-Einschränkungen, sagt sie. Er unterrichtet als Lehrer im Referendariat schon jetzt Sport. Ihre aufregendsten Reisen brachten sie zuletzt nach Costa Rica und Kolumbien, er war am Nordkap. Noch dazu spielt er Klavier in einer Hochzeitsband. „Das hat mir sehr gefallen“, sagt Schumacher – noch immer mit etwas Entzückung. Denn noch dazu hätte er ein Lied für sie gespielt. Bei der Produktion der Sendung hatte er im Anschluss an das Date nachgefragt, ob eben jenes Instrument verfügbar wäre. War es nicht. „Das fand ich traurig, dass das nicht geklappt hat“, sagt Schumacher. Ebenfalls nicht geklappt hat es schließlich auch mit Sarah und Johannes, die im Anschluss an die anderthalbstündige Aufzeichnung noch weitere acht Stunden gemeinsam in Köln verbrachten. „Wir hätten uns definitiv weiter getroffen“, sagt Schumacher. Dass zwar „nicht absolut der Funke übergesprungen ist“, aber eben total Sympathie da war, sieht sie als „gute Basis“. Letztlich aber trennte beide zu viel: Kilometer nämlich. Schumachers Date-Partner lebt in der Nähe von Köln und Schumacher selbst demnach etwa 300 Kilometer entfernt. „Das wurde bei uns beiden als einziges Detail nicht berücksichtigt“, sagt die Leesterin über die Punkte, die beide zuvor im Bewerbungsbogen zur Sendung angegeben hatten. „Das war eigentlich das Wichtigste“, sagt sie und erklärt, dass sie in der Vergangenheit bereits eine dreijährige Fernbeziehung hatte. Danach stellte sie fest: „Nie wieder“. Es sei keine schlechte Beziehung gewesen, aber „ich habe so viele Stunden auf der Autobahn verbracht“. Der Groß- und Außenhandelskauffrau fehle schlicht die Zeit mit einer Vollzeitstelle, einer berufsbegleitenden Weiterbildung und dem vielen Sport, den sie treibt. Dazu kommen Freunde und Familie. Deshalb und auch trotz der Einschränkungen durch Corona sagt Schumacher: „Es ist alles gut für mich gerade. Ich bin wunschlos glücklich.“ Langeweile ist kein Thema für sie. „Bei mir ist immer was los.“

Dass sie trotz des öffentlichen Kuppelversuchs Single blieb, stört sie also keineswegs. Für sie bleibt die Teilnahme bei „First Dates“ ein Erlebnis, an das sie „gerne und positiv“ zurückdenkt. Mitgemacht hat sie, weil sie in einem Portal angemeldet ist, das kleine Nebenrollen in Sendungen oder Auftritte in Shows vermittelt. Bisher war dabei nie etwas herumgekommen, wie Schumacher sagt, bis sie Werbung für „First Dates“ bekam. „Ich habe nicht vor, bei dieser Art von Sendung ständig mitzumachen“, sagt sie. Dennoch ist ihr Fazit: „Ich würde es auf jeden Fall wieder machen.“