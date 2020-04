Wie der Verein jetzt mit dem Neubau der Halle in die Vollen geht, haben Helmut Drescher (von links), Herwig Sündermann und Birgit Sündermann vom TSV-Vorstand gezeigt. (Vasil Dinev)

Weyhe-Melchiorshausen. Der erste Bagger ist angerollt auf dem früheren Beach-Soccer-Platz beim TSV Blau-Weiß Melchiorshausen. Der Sportverein legt nun los mit dem Bau der eigenen Bewegungshalle, in der es vor allem um Gesundheitssport gehen soll. Dass das rund 600 000 Euro teure Projekt überhaupt umgesetzt werden kann, ist der guten Zinslage und dem locker sitzenden öffentlichen Geld geschuldet.

Dabei bringt den Großteil der Verein selbst auf. Mit 2,50 Euro pro Monat finanzieren die rund 750 Mitglieder den Neubau der Halle selbst. Der Sonderbeitrag, der auf der Mitgliederversammlung Ende Juni beschlossen wurde, ist zweckgebunden genau dafür vorgesehen, sagt Herwig Sündermann, Pressewart des TSV. Er geht davon aus, dass diese Regelung für rund 20 Jahre gelten muss. Seine Hoffnung allerdings ist, dass der Kredit für den Bau inklusive Kauf des früheren Gemeindegrundstücks schneller abbezahlt ist.

„Bei uns bleiben 400 000 Euro hängen“, sagt er – der Großteil also. Mit 20 Prozent – das sind 120 000 Euro – beteiligt sich die Gemeinde Weyhe am Bauprojekt. Vom Kreissportbund (KSB) kommen weitere 100 000 Euro. „Uns stehen eigentlich 30 Prozent von der förderfähigen Summe zu“, sagt Sündermann und bezieht sich auf etwa 550 000 Euro. Förderfähig ist, was mit dem Sport zu tun hat. Ausgenommen sind damit etwa Flächen, die für ein Büro vorgesehen sind. 30 Prozent wären 165 000 Euro, der Förderhöchstbetrag ist allerdings auf besagte maximale 100 000 Euro begrenzt. „Es gab auch Zeiten, wo es nicht so voll war“, sagt das Vorstandsmitglied über die Fördertöpfe. Der TSV profitiert an dieser Stelle vom Diesel-Abgasskandal, im Zuge dessen Volkswagen Strafen an das Land zahlen musste. „Davon ist auch Geld in den Sport geflossen.“

Doch der Verein wünscht sich weiteres Geld von außen. „Wir hoffen auf Spenden“, sagt Sündermann – zum einen von Firmen, aber auch von Privatleuten. Die sollen diese nicht umsonst geben. Wer Geld gibt, bekommt Steine. Eine Wand an der Halle soll für den Steinpaten vorbehalten sein. Sündermann denkt an eine Fläche von etwa zwei mal zwei Metern, auf denen die Namen der geldgebenden Firmen und Menschen verewigt werden könnten. Welche Beträge der Verein dafür vorschlagen will, weiß er noch nicht. Schließlich müssten auch noch die Kosten für die Gravur einbezogen werden.

Abgesehen davon kann der Verein mit Einnahmen kalkulieren. „Durch die Gesundheitskurse wird auch Geld eingenommen. Das geht auch in die Finanzierung.“ Mit dem Bau der Bewegungshalle will der Verein sein Sportangebot erweitern. Es richtet sich künftig an kranke Menschen, an Menschen mit Beeinträchtigung (beispielsweise von den Delme-Werkstätten), an Ältere. „Das ist die Zukunft, auch weil es immer mehr ältere Menschen gibt“ und die sollten gesund altern, meint Sündermann, der in dem Bereich einen ganz klaren Mehrbedarf ausmacht. Für ihn steht fest: „Für die Zukunft brauchen wir mehr Kapazitäten.“

Auch bei psychischen Krankheiten

Die anliegende Sporthalle der Förderschule, die sie derzeit mit nutzen, sei bereits stark belegt. Manche Kurse sind am Freitagabend von 20 bis 21.30 Uhr. „Das ist nicht die günstigste Zeit“, sagt der Vereinssprecher. Der Neubau ist für ihn auch eine Investition in die Zukunft. „Wenn wir als Sportverein weiter existieren wollen, müssen wir das mit anbieten.“ Und mit „das“ meint er außerdem Kurse für Menschen, die ihr Immunsystem nach einer Krebserkrankung mit Sport wieder aufbauen wollen, Menschen, die an Parkinson, Demenz oder auch der sogenannten Schaufensterkrankheit (Erkrankung der Gefäße mit Schmerzen in den Wadenmuskeln) oder auch Menschen mit psychischen Erkrankungen wie Depressionen und Ängsten oder auch Persönlichkeitsstörungen. Dazu gehört außerdem Prävention für übergewichtige Kinder und Erwachsene sowie Rückentraining und Sport zur Stärkung des Herz-Kreislauf-Systems.

Zusätzlich soll ein Fitnessraum eingerichtet werden, allerdings nicht als offen zugängliches Fitnessstudio, wie Sündermann betont, sondern für gezielte Übungen unter Anleitung und das gilt auch für das sogenannte Kinesis-Gerät, mit dem viele Übungen gemacht werden können. Neben der sportlichen Nutzung bietet die Halle auch Platz für das vereinseigene Blasorchester, das dort künftig proben wird.

Stattfinden soll all das in dem rund 460 Quadratmeter großen Gebäude, das abzüglich Lager, Büro, Duschen und WCs eine Hallenfläche von 250 Quadratmetern vorhält. Sie soll eine breite Fenstertürenfront bekommen, „damit viel Licht reinkommt“. Höhenmäßig kommt sie im Innenraum auf 3,40 Meter, „weil es eine Bewegungssporthalle ist und keine Ballsporthalle“. Planmäßig fertig werden soll alles zum Jahresende, also im November oder Dezember. Aber da ist „noch ein kleines Fragezeichen“, denn „das hängt auch davon ab, ob die Firmen so weiterarbeiten“, sagt Sündermann mit Blick auf die Ausbreitung des Coronavirus.