Früher in der Felicianus-Kirchengemeinde, heute Altenseelsorger im Kirchenkreis Syke-Hoya: Pastor Albert Gerling-Jacobi. (Michael Galian)

Albert Gerling-Jacobi: Ganz konkret nennt sich die Stelle „Beauftragung für Altenseelsorge im Kirchenkreis.“ Der demographische Wandel sorgt dafür, dass die Alten- und Altenheimseelsorge wachsende Arbeitsfelder innerhalb der Kirche sind. Aufgrund kleiner werdender finanzieller und personeller Ressourcen sollen Ehrenamtliche gewonnen und qualifiziert werden, um diesen immer wichtiger werdenden Arbeitsbereich zu stützen und auszubauen. So umfasst die Stelle verschiedene Arbeitsbereiche.

Da ist einmal der Aufbau von Besuchsdienstkreisen, das heißt, Menschen zu gewinnen, die Bewohner in den Heimen besuchen, etwa zum Geburtstag, die aber vielleicht auch Lust haben, inhaltlich etwas anzubieten, Gesprächskreise, kreative Angebote oder ähnliches. Dazu braucht es dann Begleitung, aber auch Fort- und Ausbildung. Dazu kommt die seelsorgerliche Begleitung in den Heimen, der Bewohner, aber auch der Mitarbeitenden oder Angehörigen. Ein wichtiger Bereich sind auch die Andachten und Gottesdienste in den Heimen, die ich selbst gestalte. Aber auch hier sollen Ehrenamtliche gefunden werden, sogenannte Lektoren, die das mit übernehmen können. Zum Teil geschieht das schon, soll aber weiter ausgebaut werden. Dazu kommt die Begleitung der Ehrenamtlichen, die in Kirchengemeinden Seniorenarbeit gestalten. Mittelfristig soll ein Netzwerk aller im Seniorenbereich tätigen Haupt- und Ehrenamtlichen und ein Konzept für Ehrenamtlichkeit in der Seniorenarbeit im Kirchenkreis entstehen, um sich auszutauschen, eventuell auch zu vertreten.

Die oben beschriebenen Aufgaben sind durch Corona zum großen Teil zum Erliegen gekommen, Besuchsverbote, Corona-Fälle in den Heimen haben große Teile der Arbeit unmöglich gemacht. Als Seelsorger hatte ich größtenteils schon Zugang, aber auch das war teilweise schwierig aufgrund der Corona-Lage. Andachten konnten in einigen Heimen stattfinden, dann wieder nicht, es sind schon schwierige Zeiten. Und entspannte Gespräche oder gar Seelsorgegespräche sind unter diesen Bedingungen – immer mit Maske und Abstand – schwer. Der Zutritt war in einigen Heimen durchgängig möglich, in anderen war es aufgrund von Erkrankungen schwierig.

Ich habe die Stelle im letzten Sommer angetreten, als die Lage ja im Vergleich – wie wir heute wissen - etwas entspannter war. Aber, dass sich alles so entwickelt, damit habe ich nicht gerechnet. So war es immer ein „Auf-Sicht–Fahren“. Und neue Ehrenamtliche zu gewinnen unter diesen Bedingungen ist nahezu unmöglich, weil niemand so ohne Weiteres hinein konnte in die Pflegeheime. Froh bin ich, dass es beispielsweise in Syke möglich war, Andachten zu halten und dass die Ehrenamtlichen dort auch mitgemacht haben. Das ist ja nicht selbstverständlich, denn es geht ja auch um deren Schutz.

Inzwischen ist in allen Heimen geimpft worden, auch schon zweimal. Es gibt noch einzelne, zum Beispiel neu Eingezogene, die noch nicht geimpft sind, aber das wird so schnell wie möglich nachgeholt. Ich habe inzwischen auch die erste Impfung erhalten, also auch schon einen gewissen Schutz. Ich wünsche mir, dass es jetzt möglich ist, wieder mehr Angebote zu machen. Einige Bundesländer haben auch schon etwas gelockert, Niedersachsen allerdings noch nicht. Ich denke schon, dass es hier um Grundrechte geht, nicht um Privilegien.

Ich hoffe wirklich, dass schnellstmöglich wieder mehr möglich ist. Die Besuchsregelungen waren ja nicht ganz so streng wie im Lockdown vor einem Jahr, als monatelang kein Besuch möglich war, aber eingeschränkt war es doch und viele Bewohner sind sehr einsam gewesen und sind es immer noch. Und gerade bei vielen Demenzkranken hat sich der Zustand durch Corona zusätzlich verschlechtert. In einem Heim, in dem Corona sehr schlimm war, da haben Bewohner wochenlang keinen Kontakt nach außen gehabt und selbst nicht zusammen essen können. Was das mit Menschen macht, das kann man sich kaum vorstellen. Die Mitarbeiter in den Heimen haben in dieser Zeit wirklich unglaublich viel geleistet und ganz viel aufgefangen. Dafür kann man gar nicht genug dankbar sein. Und es sollte nicht nur für sie geklatscht werden, sondern endlich auch einen höheren Mindestlohn geben.

Zur Person

Albert Gerling-Jacobi

ist gebürtiger Hamelner und seit den 1990er-Jahren Pastor in der Region. Seine Einsatzorte wechselten, zuletzt war er rund 20 Jahre in Weyhe aktiv. Zurzeit ist er mit einer halben Stelle Springer für Gemeinden, in denen gerade ein Pfarrer fehlt. Außerdem ist er Altenheim-Seelsorger für den Kirchenkreis Syke-Hoya, also in Bruchhausen-Vilsen, Weyhe und Syke. Als solcher ist er für insgesamt sechs Senioren- oder auch Pflegeheime zuständig.