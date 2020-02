Tief schauen sich die Frau und der Hund auf dem Bild von Christiane Heinemann in die Augen. Die Frau ist die Schauspielerin Julia Roberts, ein wenig verfremdet. „Ich habe die Nase ein wenig verlängert. Das habe ich mir erlaubt“, sagt die Künstlerin mit einem Schmunzeln. So passe das Gesicht der Schauspielerin mit der spitzen Schnauze des Hundes besser zusammen, erklärt sie weiter. „Julia Roberts wird immer nur frontal gezeigt“, sagt Heinemann. Deshalb habe sie die „sehr hübsche Schauspielerin“ im Profil malen wollen.

Das Bild mit Roberts und dem Hund ist eines von rund 40 Bildern, die ab Donnerstag, 20. Februar, in einer neuen Kunstausstellung im Stuhrer Rathaus an der Blockener Straße 6 zu sehen sind. Bis zum 19. März stellt dort die Malgruppe Hausberger aus Delmenhorst eine Auswahl ihrer Werke aus. Der Malgruppe gehören neben Christiane Heinemann auch Helga Albrecht, Rita Alrutz, Madlen Fish, Gudrun Jendrny und Elke Volk an.

Seit 2016 arbeiten die Künstlerinnen gemeinsam in einer Gruppe. Einmal in der Woche kommen sie zum Malen zusammen. Früher trafen sie sich in der namensgebenden Galerie Haus Berger in Delmenhorst. Als diese Möglichkeit wegfiel, ging die Malgruppe in den Räumen der Mitglieder weiter. „Wir sind auch privat befreundet“, berichtet Gudrun Jendrny. So machen die Damen aus Delmenhorst, Ganderkesee und dem Umland auch gemeinsame Ausflüge zu Kunstausstellungen. Oder stellen ihre Werke eben auch gemeinsam aus. Zwei- bis viermal im Jahr komme das vor, erzählt Jendrny. Die Bilder der sechs Frauen waren zum Beispiel auch schon in Bremen zu sehen. Als nun die Möglichkeit kam, in Stuhr auszustellen, schlug die Gruppe sofort zu. „Es ist die Möglichkeit, unsere Arbeit auch zu zeigen“, sagt Heinemann.

Wer sich die gesammelten Werke der Malgruppe anschaut, sieht auf Anhieb, dass jede Malerin ihren eigenen Stil und ihre eigene Technik hat. So arbeitet Gudrun Jendrny zum Beispiel gerne mit Pastellkreide, Öl- oder auch Acryl-Farben. Ihre Motive finde sie vor allem in der Natur. „Ich hole mir die Motive nah ran“, sagt sie über ihre Arbeit. Zu sehen ist das zum Beispiel bei einer Nahaufnahme einer Blaubeere oder einer Reihe von Vogel-Porträts. „Für mich ist Malen absolutes Abschalten und Tiefenentspannung“, sagt sie.

Bei Rita Alrutz ist die Haupttechnik die Öl-Farbe. „Ich möchte farblich etwas entwickeln“, sagt sie. „Jeder Pinselstrich kann das Bild verändern“, berichtet sie weiter. Ihr Hauptaugenmerk liege darauf, „das Bild im Gleichgewicht zu halten“. Sowohl Gegenständliches als auch Abstraktes ist bei ihr zu sehen. Bei den Motiven sei sie nicht festgelegt. „Ich mache das, was mir Spaß macht“, sagt Alrutz. Helga Albrecht hingegen faszinieren vor allem Pflanzen, egal ob Blüten, Blätter oder Früchte. Diese setzt sie dann in Acrylfarbe um. „Sehr ausdrucksstark“, wie ihre Kolleginnen ihr bescheinigen.

Christiane Heinemann mischt ihre Farben gerne selbst zusammen. So arbeitet sie vor allem mit Eitempera, also Farbe aus wasserverdünntem Eigelb und Pigmenten. „Das ist die Ur-Technik, mit der die alten Meister gearbeitet haben“, sagt sie. Aber auch Öl- und Acrylfarben verwendet sie. Zu ihren Motiven zählen Menschen und Tiere und „die Kombination daraus“, erklärt sie. „Ich freue mich, wenn die Menschen beim Betrachten ein Schmunzeln im Gesicht haben“, sagt Heinemann. So arbeite sie gerne an einem Thema, das sie aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet.

Obwohl jede Malerin unterschiedliche Schwerpunkte setzt, harmoniert die Gruppe zusammen. „Wir tauschen uns sehr intensiv aus“, erzählt Gudrun Jendrny. Als Leiterin fungiert Madlen Fish. Sie ist Kunstpädagogin, Dozentin und hat an der Hochschule in Simferopol in der Ukraine ihr Studium für Bildende Künste absolviert. „Sie gibt uns Tipps“, freut sich Jendrny über die kompetente Unterstützung. Fish ist es auch, die die fast unmögliche Aufgabe übernimmt, aus den vielen verschiedenen Bildern eine Kunstschau aus einem Guss zu erstellen.

Die Ausstellung im Stuhrer Rathaus steht dabei unter dem Motto „Unterwegs“. Das habe gleich mehrere Bedeutungen. Zum einen sei die Gruppe eben unterwegs nach Stuhr, zum anderen seien die Malerinnen immer auf der Suche nach Motiven, einige Motive würden aber auch unterwegs auf Reisen entstehen, erklären Christiane Heinemann und Gudrun Jendrny.



Die Bilderausstellung „Unterwegs“ der Delmenhorster Malgruppe Hausberger wird am Donnerstag, 20. Februar, um 19 Uhr (im Flyer von Stuhr Kultur fälschlicherweise mit 18 Uhr angegeben) mit einer Vernissage im Stuhrer Rathaus an der Blockener Straße 6 eröffnet. Musikalisch wird die Veranstaltung von Frank Kahlert untermalt. Die Schau ist dann bis zum 19. März zu den Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen.