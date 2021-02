Neun Kastanien müssen am Bäckerweg in Leeste gefällt werden (Symbolbild). (Martina I. Meyer)

Weil sie zur Gefahr für den Verkehr werden können, müssen neun Kastanien am Bäckerweg in Leeste gefällt werden. Das teilt die Gemeinde Weyhe mit, die die Arbeiten für die kommende Woche von Montag, 1. März, bis voraussichtlich Freitag, 5. März, ankündigt. Seit etwa fünf Jahren sind die ungefähr 40 bis 50 Jahre alten Kastanien laut Gemeindesprecher Sebastian Kelm regelmäßig vom Fachbereich Gemeindeentwicklung und Umwelt in Augenschein genommen worden. Doch mittlerweile weisen die Bäume „problematischen Pilzbefall durch den Austernseitling auf, zudem hat das Bakterium Pseudomonas syringae bedenkliche Spuren hinterlassen“, schildert Kelm weiter. Die Bäume seien daher massiv geschwächt und nur noch bedingt standfest, hätten wenig Feinastanteil, dafür stark aufgerissene Stämme mit abgestorbenen Rindenpartien. Mitunter sind Anfahrschäden zu erkennen, überdies sind unübersehbare Morschungs-Erscheinungen zu verzeichnen.

Die Baumfällarbeiten am Bäckerweg sollen in zwei Abschnitten erfolgen: der erste zwischen Hauptstraße und Stauffenbergstraße, der zweite dann zwischen Stauffenbergstraße und Meyerstraße. Dafür wird die Fahrbahn vorübergehend voll gesperrt. Eine Umleitungsstrecke soll nicht ausgeschildert werden, die Regelung „Anlieger frei“ wird jeweils bis zur Baustelle gelten.

Für die gefällten Bäume soll es laut Kelm aber zeitnahen Ersatz geben. Zudem kommen sieben neue Bäume in diesem Bereich hinzu, zwei seien bereits da. „Wir bemühen uns, den grünen Charakter des Bäckerwegs zu erhalten und zugleich ein einheitliches Straßenbild herzustellen“, sagt Steffen Nadrowski, Leiter des Fachbereichs Gemeindeentwicklung und Umwelt.

„Einige der für die nächste Pflanzsaison vorgesehenen Ersatzpflanzungen werden genau dort hinkommen, wo die kranken Kastanien wegkommen“, informiert Kelm. Die Wahl dabei ist auf die rotblühende Kastanie gefallen, da es sich bei den beiden bestehenden Neupflanzungen an der Straße bereits um diese Sorte handelt.