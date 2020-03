Die Beamten stoppten den Fahrer auf der Moordeicher Landstraße. (Symbolbild) (Björn Hake)

Ein 25-jähriger Bremer ist am Freitagmorgen gegen 2.50 Uhr auf der Moordeicher Landstraße in Groß Mackenstedt in eine Polizeikontrolle geraten. Dabei fanden die Beamten Cannabis in der Fahrertür des Wagens. Laut Polizeibericht gab der Fahrer zu, dass er unter Drogeneinfluss stand. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.