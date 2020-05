Die Polizei sucht nach Zeugenhinweisen (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Groß Mackenstedt. Ein Autofahrer ist vom Parkplatz der Steller Heide am Montag gegen 17 Uhr geflüchtet, nachdem sein Fahrzeug mit zwei geparkten Autos zusammengestoßen war. Sein Auto, eine Mercedes E-Klasse, ließ er dabei verschlossen am Unfallort zurück. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 22 000 Euro. Die Beamten in Weyhe bitten unter der Rufnummer 04 21 / 8 06 60 um Zeugenhinweise.