Der 30-Jährige flüchtete vor der Polizei und prallte mit seinem Wagen gegen einen Baum (Symbolbild). (Björn Hake)

Weyhe-Leeste. Bei der Flucht vor der Polizei ist am Sonntagnachmittag ein 30-jähriger Autofahrer Am Weidufer in Leeste lebensgefährlich verletzt worden. Zuvor soll er seine Partnerin erheblich verletzt haben und dann abgehauen sein. Die Polizei war laut ihrem Sprecher Thomas Gissing gerade dabei, den Fall von häuslicher Gewalt aufzunehmen, als der 30-Jährige zurückkehrte. Er habe die Polizei gesehen und sei „mit hoher Geschwindigkeit“ geflüchtet. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, hatten aber keinen Sichtkontakt zum Flüchtenden. Nach etwa 500 Metern geriet der 30-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Er sei mit schweren Verletzungen aus seinem Fahrzeug geborgen worden. Nach der Erstversorgung durch eine Notärztin am Unfallort kam der Mann in ein Bremer Krankenhaus. Durch die schweren Verletzungen besteht Lebensgefahr, hieß es von der Polizei. Die Straße musste für die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt werden.