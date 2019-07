Bei einer Kontrolle hat die Polizei einen Autofahrer mit nicht mehr zugelassenen Kennzeichen erwischt. (Symbolbild) (Björn Hake)

Weyhe. Bei einer Kontrolle am Dienstag machte die Polizei in Weyhe einen 51-jährigen Autofahrer dingfest, der mit entstempelten, also nicht mehr zugelassenen, Kennzeichen unterwegs war. Nach weiteren Angaben der Polizei beabsichtigte er damit, eine ordnungsgemäße Zulassung vorzutäuschen. Die Polizei hat die Kennzeichen sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.