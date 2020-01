Die Polizei ist auf zwei gestohlene Fahrräder gestoßen und sucht die Besitzer. (POLIZEI)

Die Polizei in Weyhe hat zwei Fahrräder sichergestellt, die in der Nacht zu Sonnabend am Bahnhof Kirchweyhe (Kirchweyher Seite) gestohlen wurden. Dabei handelt es sich um ein blau-weißes Damenrad der Marke „Tim Tour“ mit der Rahmennummer CD17A01702. Das Fahrrad verfügt über eine Nabenschaltung, Sattel und Griffe sind braun. Das andere ist ein Trekking-Rad der Marke „Heidemann“ in Rot und Schwarz. Die Eigentümer melden sich bei der Polizei unter Telefon 04 21 / 8 06 60.