Der Feuerwehr war eine Rauchentwicklung aus einem Auto in einem Parkhaus in Brinkum-Nord gemeldet worden. Dahinter steckte jedoch eine harmlose Ursache (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Brinkum. Die Feuerwehr Brinkum und der Rettungsdienst sind am Montag gegen 11.16 Uhr zu einem Brandeinsatz in Brinkum-Nord ausgerückt. Wie Christian Meinen, Sprecher der Ortsfeuerwehr, mitteilt, war eine Rauchentwicklung aus einem Auto in einem Parkhaus an der Henleinstraße gemeldet worden. Vor Ort stellten die Kräfte fest, dass ein geplatzter Kühlerschlauch für den Rauch verantwortlich war. Die Feuerwehr streute die ausgelaufene Kühlflüssigkeit ab. Der Einsatz dauerte etwa 30 Minuten.