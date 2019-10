Die Großkontrolle fand in Fahrenhorst statt (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Fahrenhorst. Die Polizei hat am Montag in der Zeit von 11 bis etwa 18 Uhr den Straßenverkehr auf der B 51 in Fahrenhorst kontrolliert. Hauptzielrichtung der Kontrolle sollte der Drogeneinfluss bei Fahrzeugführern sein, so die Beamten. Insgesamt wurden 65 Autos und etwa 80 Insassen in dem Zeitraum kontrolliert. Die Beamten aus Weyhe wurden dabei von Diensthundeführern und dem Zoll unterstützt.

Die Bilanz: Drei Fahrzeugführer, 23, 36 und 43 Jahre alt, mussten aufgrund von Drogenbeeinflussung eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Ein Fahrzeugführer war nicht im Besitz eines gültigen Führerscheines. Auch für ihn war die Fahrt an der Kontrollstelle zu Ende. Die Polizei stoppte auch einen Wagen, der mit drei Insassen besetzt war. Die 19, 26 und 31 Jahre alten Männer aus dem Ruhrgebiet hatten Kennzeichen an dem Auto angebracht, die nicht für das Fahrzeug zugelassen waren. Sie müssen sich jetzt wegen Urkundenfälschung verantworten. Das Fahrzeug musste an der Kontrollstelle stehen gelassen werden. Insgesamt zieht die Polizei eine positive Bilanz und kündigt auch für die Zukunft weitere Kontrollen an.