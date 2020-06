Marcel Leuschner ist der Initiator der Idee und leitet jeden Sonnabend ab 14 Uhr das Training. (Michael Galian)

Sie werfen eine Scheibe über den Fußballplatz und die wichtigste Regel des Spiels ist der „Spirit Of The Game“ (der Geist des Spiels). Es handelt sich um Ultimate Frisbee, eine Trendsportart aus den USA, die langsam auch in Deutschland Einzug hält. Nun soll das Frisbee auch beim FTSV Jahn Brinkum zur fliegenden Attraktion reifen: „Die Sportvereine müssen sich weiterentwickeln und mit dem Trend gehen. Das versuchen wir mit Ultimate Frisbee“, sagt Marcel Leuschner, der jeden Sonnabend von 14 bis 15.30 Uhr ein Training für Neueinsteiger im Stadion an der Langenstraße 52 in Brinkum anbietet.

Zur Premiere am vergangenen Sonnabend begrüßte er neun Teilnehmer. „Ich würde mich natürlich freuen, wenn zum nächsten Training mehr Menschen kommen würden“, betont Leuschner. Interessierte können insgesamt dreimal kostenlos ein Probetraining absolvieren. „Danach sollten sie sich entscheiden, ob sie Ultimate Frisbee weiterspielen möchten oder nicht. Falls ja, müssten sie in den Verein eintreten“, informiert Leuschner. Wer bereits Mitglied beim FTSV ist, kann Ultimate Frisbee spielen, ohne einen weiteren Zusatzbeitrag zu leisten.

Das Spiel ist relativ einfach zu verstehen. Ziel ist es, dass die 175 Gramm leichte Scheibe von einem Mitspieler in der Endzone des Gegners gefangen wird – ähnlich wie beim American Football. „Der Spieler darf aber nicht in der Endzone stehen bleiben, sondern muss die Scheibe beim Hineinlaufen in die Zone fangen“, erklärt Leuschner. Der Spieler, der in Scheibenbesitz ist, darf keine Schritte laufen und beim Wurf lediglich einen sogenannten Sternschritt ausführen. Der Verteidiger versucht sich so nah wie möglich vor den Angreifer zu stellen, um die Scheibe zu blocken. Fällt die Scheibe auf den Boden, kommt die gegnerische Mannschaft in Scheibenbesitz und darf versuchen, Punkte zu erzielen. Ein reguläres Spiel endet, wenn ein Team 15 Punkte aufweisen kann.

Kein Körperkontakt erlaubt

Normalerweise wird auf dem Großfeld (100 Meter lang und 37 Meter breit) Sieben gegen Sieben gespielt. „Wenn wir beim Training aber mal weniger Spieler sind, können wir auch Fünf gegen Fünf oder Vier gegen Vier spielen. Wichtig ist, eine gerade Anzahl an Spielern zu haben. Sollte das nicht der Fall sein, spiele ich gerne mit“, sagt Leuschner.

Einen Schiedsrichter gibt es im Übrigen nicht. Entscheidungen werden von den beteiligten Spielern auf dem Feld getroffen. So wird Ultimate Frisbee nicht selten als „Fairste Sportart der Welt“ bezeichnet. „c“, betont Leuschner. Ein Unparteiischer ist auch deshalb nicht nötig, weil Körperkontakt gar nicht erst erlaubt ist. Jede Körperberührung wird als Foul gewertet, solange sie nicht beiläufig geschieht. Beiläufig heißt, dass sie das Spielgeschehen nicht beeinflussen darf. Wenn beispielsweise zwei Spieler zu einer Scheibe springen, darf es zu einer kurzen Berührung kommen. Dies sollte aber grundsätzlich vermieden werden. Daher sei die Sportart insbesondere in der aktuellen Corona-Krise eine sportliche Alternative. „Die Sportart kann coronaconform ausgeübt werden und aktuell bestmöglich in den Verein untergebracht werden“, sagt Leuschner, der Ultimate Frisbee als eine Kombination aus vielen taktischen Elementen bezeichnet. Außerdem sollten die Spieler physisch fit sein, weil das Spiel sehr laufintensiv ist, aber „eigentlich ist die Sportart nicht schwierig. Man sollte aber schon einigermaßen werfen und fangen können“, behauptet Leuschner.

Ursprünglich wurde Ultimate Frisbee von amerikanischen Studenten erfunden. Heute erfreut sich die Sportart international zunehmender Beliebtheit. Es wird in mehr als 40 Ländern gespielt und weltweit dürfte es mehr als fünf Millionen Spieler geben. Schwerpunkte sind die USA und Kanada mit 4,9 Millionen Spielern. „In Deutschland spielen rund 15 000 Menschen Ultimate Frisbee im Verein“, weiß Leuschner, der beim FTSV Jahn Brinkum große Ziele verfolgt: „Wir wollen in Zukunft versuchen, eine Mixed-Mannschaft für den Ligabetrieb zusammenzustellen. Dafür bräuchten wir mindestens zehn gute Spieler.“ Es komme aber auch darauf an, wie groß die Resonanz in den kommenden Wochen sein wird und wie das Feedback der Teilnehmer ausfällt. „Hauptsächlich wollen wir erst einmal aus 'just for fun' spielen“, betont Leuschner.

Bereits am morgigen Sonnabend können sich Interessierte wieder am Stadion an der Langenstraße 52 in Brinkum einfinden. Sowohl bei gutem als auch schlechtem Wetter wird das Training unter der Leitung von Marcel Leuschner stattfinden. „Bei der Premiere haben sich die Teilnehmer sehr wohl gefühlt und sich schön ausgepowert“, betont Leuschner und ergänzt: „Das Training soll ruhig intensiv sein.“ Nach einem Aufwärmprogramm sollen die verschiedenen Wurftechniken erlernt werden. Und am Ende darf das Abschlussspiel natürlich nicht fehlen. „Das ist wie im Fußball. Zum Schluss soll es am meisten Spaß machen“, sagt Leuschner lachend.

Weitere Informationen sind bei Marcel Leuschner unter 01 51 / 16 50 88 66 erhältlich.

Weitere Informationen

Weitere Informationen sind bei Marcel Leuschner unter 01 51 / 16 50 88 66 erhältlich.