Polizei und Staatsanwaltschaft ist offenbar ein Schlag gegen falsche Polizisten am Telefon gelungen. (Julian Stratenschulte/DPA)

Gerade erst warnte die Polizei wieder vor falschen Kollegen am Telefon (wir berichteten), jetzt ist offenbar ein Schlag gegen solche Betrüger gelungen. Wie die Staatsanwaltschaft Verden mitteilt, hat sie Anklage gegen drei Männer im Alter von 18 bis 23 Jahren aus den Landkreisen Diepholz und Vechta erhoben. Ihnen wird mehrfacher banden- und gewerbsmäßiger Betrug und in einem Fall gewerbs- und bandenmäßiger Diebstahl vorgeworfen. Andere Personen sollen aus einem „Callcenter“ in der Türkei unter Vorspiegelung tatsächlich nicht existenter Rufnummern gezielt ältere Menschen angerufen und vorgeben haben, Polizisten zu sein. Den Angerufenen sei erzählt worden, im Zuge angeblicher Ermittlungen gegen Einbrecher seien Hinweise auf ihre Vermögensverhältnisse bekannt geworden. Durch geschicktes Einreden sollten die Angerufenen zur Übergabe von Wertsachen an die „Fakepolizisten“ bewegt werden. Nach Stand der Ermittlungen konnte so in acht Fällen von Ende 2018 bis Sommer 2019 von 58 bis 83 Jahre alten Geschädigten unter anderem aus Bremen und dem Landkreis Diepholz insbesondere Bargeld und Schmuck erbeutet werden. Der Gesamtschaden: mindestens 248 000 Euro.