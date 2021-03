An der KGS Kirchweyhe soll es außerhalb der Schulzeit zu einem Fall sexuellen Missbrauchs innerhalb der Schülerschaft gekommen sein (Symbolbild). (Maurizio Gambarini/DPA)

An der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Kirchweyhe hat es offenbar einen Fall von sexuellem Missbrauch gegeben. Der Vorfall soll sich außerhalb der Schulzeit auf dem Schulhof ereignet haben, wie aus einem Schreiben an die Eltern hervorgeht, das der Redaktion vorliegt. „Aus Gründen des Opferschutzes und unserer Fürsorgepflicht können wir zum aktuellen Zeitpunkt allerdings keine weiteren Angaben machen“, erklärt Schulleiterin Sabine Messer darin. Die Schule nehme den Fall sehr ernst, die zuständigen Behörden und Stellen seien unverzüglich informiert worden.

Die Gemeinde Weyhe zeigte sich „zutiefst betroffen“ angesichts des sexuellen Übergriffs innerhalb der Schülerschaft. „Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, damit das Opfer die Unterstützung bekommt, um diese schreckliche Erfahrung so gut es geht verarbeiten zu können“, versicherte Bürgermeister Frank Seidel. Die Gemeinde verurteile sexualisierte Gewalt wie auch andere Formen geschlechterspezifischer Gewalt aufs Schärfste, heißt es in der Stellungnahme. Seidel betonte zudem, dass das Wohl der betroffenen Schülerin jetzt an erster Stelle stehen müsse. Um sie zu schützen und ihre Privatsphäre zu respektieren, bittet er ausdrücklich darum, sich nicht an Spekulationen über die Tat oder den Täter zu beteiligen.

Die Schulleiterin appellierte auch an die Eltern, in nächster Zeit ein besonders offenes Ohr für die Kinder zu haben. „Wir sind jederzeit für Sie und ihr Kind ansprechbar“, erklärt Sabine Messer in dem Elternbrief. Neben der Schulleiterin stehen dafür auch die Schulsozialpädagoginnen zur Verfügung. Auch die Präventionsarbeit in der Schule bezüglich sexueller Gewalt soll weiter ausgebaut werden, heißt es in dem Schreiben.

Beratung für Betroffene

Vertrauliche und kostenlose Beratung erhalten Betroffene und ihre Unterstützer zudem bei Papillon, Beratungsstelle bei sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen (0 54 41 / 9 76 28 26, papillon@diepholz.de), dem Weißen Ring, (Außenstellenleitung Werner Käding, 01 51 / 55 16 47 43, werner.kaeding@web.de), der Frauen- und Mädchenberatungsstelle in Syke (Terminabsprache unter 0 42 42 /6 66 00), beim Hilfetelefon sexueller Missbrauch (08 00 / 4 45 55 30, montags, mittwochs und freitags von 9 bis 14 Uhr, dienstags und donnerstags von 15 bis 20 Uhr), beim Hilfetelefon gegen Gewalt an Frauen (kostenlose 24-Stunden-Hotline in 17 Sprachen: 0 80 00 / 11 60 16 sowie Online-Beratung per E-Mail oder im Chat unter www.hilfetelefon.de, Beratung auch in Gebärdensprache und leichter Sprache) sowie bei der Nummer gegen Kummer: Kinder- und Jugendtelefon (11 61 11, montags bis sonnabends von 14 bis 20 Uhr; Elterntelefon: 08 00 / 1 11 05 50).

Ansprechbar sind zudem in Weyhe Gemeindejugendpfleger Carsten Platt (0 42 03 / 7 12 24, platt@weyhe.de), das Jugendhaus Trafo (0 42 03 / 27 70, jugendhaus-trafo@gemeinde.weyhe.de), das Jugendhaus Leeste (04 21 / 89 39 08, jugendhaus-leeste@gemeinde.weyhe.de) sowie die Gleichstellungsbeauftragte Christina Scheele (0 42 03 / 7 12 21, scheele@weyhe.de).

„Generell gilt für alle Fälle sexualisierter Gewalt die unbedingte Empfehlung, zeitnah Spuren als Beweise zu sichern – unabhängig davon, ob eine Anzeige in Erwägung gezogen wird“, teilt die Gemeinde weiter mit. Noch vor dem Duschen sollte daher eine ärztliche Untersuchung erfolgen. Dies sei in bestimmten Kliniken auch anonym möglich. Die Proben würden aufbewahrt und könnten auch zu einem späteren Zeitpunkt noch für eine Anzeige genutzt werden. Die nächstgelegenen Krankenhäuser, die diese Möglichkeit vertraulich anbieten, sind das Klinikum Links der Weser (04 21 / 87 90), das Klinikum Bremen-Mitte (04 21 /4 97 53 32) das Josef-Hospital Delmenhorst (Kontakt Kreißsaal, 0 42 21 / 99 43 33) und die Aller-Weser-Klinik in Verden (Notaufnahme-Telefon: 0 42 31 /1 03 74 11).