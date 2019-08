Die Beamten weisen aufgrund des Vorfalls darauf hin, achtsam zu sein und Betrügern keine Chance zu lassen (Symbolbild). (Björn Hake)

Weyhe-Leeste. Falsche Handwerker haben am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr ein älteres Ehepaar in Leeste bestohlen. Drei angebliche Wasserwerker klingelten an dem Haus an der Straße Westermoor mit dem Vorwand, Wasserleitungen überprüfen zu wollen. Nachdem sie das Haus wieder verlassen hatten, stellten die Eheleute fest, dass Schmuck und Bargeld fehlten. Laut Polizei waren die drei Männer um die 30 Jahre alt und trugen blaue Arbeitskleidung. Sie liefen nach der Tat zu dem Parkplatz des nahe gelegenen Netto-Marktes und stiegen in ein schwarzes Auto ein. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor falschen Handwerkern, Anrufen falscher Polizisten und dem Enkeltrick.

Die Beamten raten insbesondere älteren Menschen, denen solche Anrufe oder Hausbesuche widerfahren, sich nicht darauf einzulassen. Anrufe sollten sofort beendet werden und niemand Fremdes ins Haus gelassen werden. Wer sich unsicher ist, sollte sofort die Polizei verständigen. Hinweise zum Nachlesen befinden sich im Internet unter www.polizei-beratung.de. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Weyhe unter 04 21 / 8 06 60 zu melden.