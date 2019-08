Vor Ort stellte sich heraus, dass es ein Fehlalarm war (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Seckenhausen. Die Brandmeldeanlage eines Betriebs an der Delmenhorster Straße in Seckenhausen hat am Montag ausgelöst. Um 13.17 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte weder Feuer noch Rauch fest. „Vermutlich wurde die Anlage beim Abflammen von Unkraut ausgelöst“, so Sprecher Christian Tümena. Der entstandene Rauch sei vermutlich durch die Lüftung ins Gebäude gezogen und habe die Anlage ausgelöst. Der Einsatz war nach einer halben Stunde beendet.