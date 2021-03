Es handelte sich im Gewerbegebiet Brinkum-Süd um einen Fehlalarm (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Brinkum. Die Feuerwehr Brinkum und der Rettungsdienst sind am Dienstagabend zu einem Brandeinsatz in das Gewerbegebiet Brinkum-Süd gerufen worden. In einer Lagerhalle an der Lise-Meitner-Straße hatte die automatische Brandmeldeanlage ein Feuer gemeldet. Vor Ort konnten die Kräfte jedoch schnell Entwarnung geben, so Sprecher Christian Meinen. Die Brandmeldeanlage hatte ohne Grund ausgelöst. Nach 30 Minuten war der Einsatz wieder beendet.