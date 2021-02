Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des 63-Jährigen und ordnete eine Blutprobe an (Carsten Rehder / dpa)

Ein Falschfahrer hat am Samstagmorgen einen Unfall auf der A1 bei Brinkum verursacht. Nach Angaben der Polizei wollte ein 63-Jähriger aus dem Kreis Nienburg gegen 9 Uhr aus Brinkum kommend auf die A1 in Richtung Hamburg auffahren. Aus bislang unbekannten Gründen sei er dabei falsch aufgefahren und dann als Falschfahrer in Richtung Osnabrück unterwegs gewesen. Als er seinen Fehler bemerkte, versuchte er auf der dreispurigen Fahrbahn zu wenden und stieß mit dem Auto eines 59-Jährigen aus Leer zusammen.

Beide Autos kamen anschließen auf dem Abfahrtsstreifen zum Stehen, an ihnen entstand ein Schaden in Höhe von 7000 Euro. Die Beifahrerin des 63-Jährigen wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Beamten beschlagnahmten zudem seinen Führerschein und ordneten eine Blutprobe an.