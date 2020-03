Die Beamten sprachen gegen 60 Menschen Platzverweise aus und stellten zwei Strafverfahren ein. (Symbolbild) (Björn Hake)

Landkreis Diepholz. Die Polizei hat am Wochenende im Landkreis Diepholz aufgrund des Coronavirus' viele Kontrollen gemacht und ein erstes Fazit gezogen. Dabei stellte sie fest, dass sich zwar immer mehr Menschen an die Einschränkungen und Vorgaben halten, aber es längst noch nicht alle verstanden haben. Denn erneut waren viele aufklärende Gespräche nötig, um für Einsicht zu sorgen. Die Beamten mussten mehr als 60 Platzverweise aussprechen und sogar zwei Strafverfahren einleiten.

Im gesamten Landkreis – insbesondere in Stuhr, Weyhe und Lemförde – trafen sich am Wochenende immer wieder Gruppen auf Spielplätzen, Schulhöfen, Bolz- und Fußballplätzen. Häufig waren sie zu kleinen Gruppen mit viel Abstand verteilt. Wo das nicht der Fall war, sprachen die Beamten Platzverweise aus. In Syke und Weyhe mussten zwei gastronomische Betriebe von der Polizei geschlossen werden, da sie sich nicht an die Allgemeinverfügung hielten.

Auch in den nächsten Tagen wird die Polizei verstärkt kontrollieren. Dabei werden Gespräche geführt, wenn nötig Platzverweise ausgesprochen oder Verfahren eingeleitet. Die Polizei bittet darum, sich an die Einschränkungen zu halten und größere Gruppen oder Ansammlungen zu meiden.