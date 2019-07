Wer noch niemanden hat für die Stabübergabe, kann sich wieder bei einer Staffelbörse WOSL-Partner vermitteln lassen. (Jonas Kako)

Weyhe. Motivation haben sie, die Organisatoren des Weyher Ortsschildlaufs, kurz WOSL – bis in die Schnürsenkelspitzen. Motivatoren sind es, wovon sie gern noch mehr hätten. Heißt: Leute, die die Teilnehmer vom Wegesrand aus anfeuern, antreiben. Denn andererseits Leute zu finden, die sich einzeln oder staffelweise auf eine der neun Etappen – von Ortsschild zu Ortsschild eben – und die insgesamt 33 Kilometer lange Strecke einmal rund um Weyhe wagen, ist mittlerweile praktisch ein Selbstläufer. Im wahrsten Sinne.

Denn obwohl vor dem Termin am Sonnabend, 17. August, „erst“ 50 Anmeldungen vorliegen, sorgt sich etwa Robert Steinbicker vom Verein Sportfreunde Weyhe keineswegs um die letztliche Größe des Feldes. „Wir bewegen uns da auf dem Niveau des Vorjahres“, kommentiert er den Stand der Dinge vor der nunmehr dritten Auflage. Er ergänzt: „Die 300 peilen wir wieder an.“ Mitstreiter Daniel Neuber ruft dennoch dazu auf, sich möglichst vorher anzumelden. Nicht nur im Sinne der Planbarkeit für die Ehrenamtlichen. „Es fällt sonst auch eine Nachmeldegebühr an“, so sein gut gemeinter Hinweis. Außerdem: Die ersten 300 Teilnehmer sichern sich einen der exklusiven Baum-WOSL-Beutel. Starten mehr, gehen die letzten leer aus. Nur Urkunden gäbe es dann – wie gehabt ohne Zeit, denn die wird abermals keine Rolle spielen.

Die Zahl der Sponsoren, die das Ganze finanziell unterstützen, soll sich noch mal erhöht haben. Ansonsten „läuft“ alles wie die Male zuvor. Wobei: Aus ein paar kleinen Fehlern lernen die Sportfreunde fortwährend. „Letztes Jahr war es so heiß, da haben sich alle die Becher mit Wasser über den Kopf gekippt. Irgendwann gab es dann keine Becher mehr“, erzählt Daniel Neuber. Er sei dann fix zur Metro und habe weitere besorgt: „Hat keiner mitgekriegt. Aber diesmal wird es genug geben.“

Der Streckenverlauf für den Ortsschild-Lauf hat sich mittlerweile bewährt, Änderungen gibt es vielmehr am Rande. So geht es jetzt am jüngst umgestalteten Mühlenkamp-Park vorbei. Start und Ziel ist wiederum wie immer das Weyher Rathaus. Ob dessen Ex-Chef Andreas Bovenschulte, der zwei Tage vorher zum Bremer Bürgermeister ernannt werden soll, erneut mit am Start ist, ist trotz Zusage mit einem Fragezeichen versehen. Ein Verwaltungsteam habe sich aber schon angekündigt.

Aber es muss eben nicht die feste Gruppe sein. Einzelläufer werden ebenfalls einige erwartet. „Viele nutzen das als Vorbereitung unter Realbedingungen für Halbmarathons zum Beispiel“, weiß Heiko Wittmershaus. Und wer noch keinen gefunden hat, dem er den Stab überreichen könnte, kann sich schon für die bald beginnende Staffelbörse vormerken lassen, bei der Laufpartner vermittelt werden. Ideal wäre, gleich einen Wunsch für die Streckenlänge anzugeben, heißt es seitens der Organisatoren. Um den Rest kümmern die sich. „Die Mixed-Staffeln 2018 waren alle zufrieden, obwohl sich die Leute vorher gar nicht kannten. Einige haben schon angegeben, dass sie dieses Jahr wieder zusammen laufen wollen“, berichtet Julia Grix.

50 Ehrenamtliche sind entweder an den Vorbereitungen oder vor Ort am WOSL beteiligt. Noch gesucht werden übrigens nicht nur eingangs erwähnte Motivatoren, sondern auch richtige Streckenposten entlang der tatsächlich nicht komplett abgesperrten Straßen oder in den dann aufgesperrten Getränkebuden auf dem Rathausplatz. Mitbringen müssen die Helfer nur eines: Motivation.

Der Weyher Ortsschildlauf, Teil 3, beginnt am Sonnabend, 17. August, um 16 Uhr am Rathausplatz, wo er spätestens gegen 20.30 Uhr enden soll. Danach wird es noch bis etwa 23 Uhr Bratwurst, Getränke und Musik zum Ausklang geben. Die Startnummern werden am Veranstaltungstag ab 13 Uhr am Voranmeldeschalter vergeben. Um 15 Uhr werden die Shuttle-Busse beginnen, die Starter zu den jeweiligen Stationen zu bringen. Weitere Infos online auf www.ortsschildlauf.com, Fragen und Sonstiges per E-Mail an ortsschildlauf@icloud.com.