Stuhr. In der Gemeinde Stuhr fehlen Kita-Plätze. Das wollen Rat und Verwaltung bekanntlich ändern und haben deshalb in den vergangenen Wochen Anbauten und Umbauten beschlossen, um bestehende Kitas zu erweitern und neue Einrichtungen zu schaffen. Das kostet Geld, nämlich fast fünf Millionen Euro für die einmaligen Investitionen plus die laufenden Kosten, vor allem für das Personal. Die Mittel dafür sind bislang nicht Teil des Haushaltsplanes 2019. Das soll sich nun mit einem Nachtragshaushalt ändern, über den der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen erstmals am Dienstag, 11. Juni, berät.

Die Finanzierung der kommunalen Kinderbetreuung hat der Gemeinde Stuhr bereits im vergangenen Jahr einen Nachtragshaushalt beschert. Der war aufgrund der von der Niedersächsischen Landesregierung beschlossenen Gebührenbefreiung nötig geworden. Dieses Mal ist es fast ausschließlich die Umsetzung des gemeindeeigenen und im Dezember 2018 vom Rat beschlossenen Kita-Konzept, das zu gesteigerten Ausgaben führt.

Wie die sich zusammensetzen, hat der Stuhrer Kämmerer Christian Möller in der Vorlage für die Finanzausschusssitzung zusammengefasst. Für den Anbau an die Kindertagesstätte Moordeich fallen demnach 785 000 Euro an. In Blocken möchte die Gemeinde in einem Anbau an die Dorfschule eine neue Kita schaffen, das soll inklusive umfangreicher Sanierungsarbeiten 1,24 Millionen Euro kosten. Die Kita Heiligenrode-Klosterplatz soll in einem an die Grundschule Heiligenrode angrenzendem Gebäude entstehen – um das entsprechend herzurichten, rechnet die Gemeinde mit Kosten von 320 000 Euro. Weitere Anbauten sind an den Kindertagesstätten Varreler Feld und Groß Mackenstedt vorgesehen, dafür plant die Gemeinde mit Kosten von zusammen 2,6 Millionen Euro. Mit den Räumen für die Kinderbetreuung ist es bekanntlich nicht getan, auch entsprechendes Personal ist notwendig und muss bezahlt werden. Dafür werden im Nachtragshaushalt 2019 laut Möller zusätzlich 453 000 Euro ausgewiesen.

Dazu kommt im Nachtragshaushalt noch ein Posten, der nichts mit dem Bereich Kita zu tun hat. Weitere 173 000 Euro werden nach Angaben von Möller für den Erwerb von Geschäftsanteilen an der Wohnbau Diepholz GmbH veranschlagt, den der Rat am 3. April beschlossen hat.

Diese Änderungen würden für den Nachtragshaushalt im Ergebnishaushalt ein neues ordentliches Ergebnis von minus 54 900 Euro (im ursprünglichen Haushaltsplan: 398 500 Euro) bedeuten sowie ein außerordentliches Ergebnis von 104 500 Euro (vorher: ebenso) und ein Jahresergebnis von 49 600 Euro (vorher: 503 000 Euro). Im Finanzhaushalt sieht der Nachtragshaushalt nun einen Saldo aus Investitionstätigkeit von minus 17,8302 Millionen Euro vor. Zum Vergleich: Im ursprünglichen Haushaltsplan waren es minus 12,7118 Millionen Euro. Daraus ergibt sich im Nachtrag ein Finanzierungsmittel-Überschuss beziehungsweise -Fehlbetrag von minus 12,9647 Millionen Euro (ursprünglich: minus 7,3929 Millionen Euro). Der neue Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt ebenso wie vorher minus 646 300 Euro. Anders sieht es bei der Summe der Salden aus, die bei minus 13,611 Millionen Euro liegt und vorher bei minus 8,0392 Euro lag.

„Aufgrund der Festsetzungen der Nachtragshaushaltssatzung verringert sich das Jahresergebnis auf 49 600 Euro“, so Möller. Die Überschussrücklage am Jahresende würde demnach voraussichtlich 13,095 Millionen Euro betragen. Am Ende des Jahres würde sich rechnerisch ein Liquiditätsbedarf von 5,2 Millionen Euro ergeben, der sich aber noch unter der in der Haushaltssatzung 2019 festgelegten Höchstgrenze für Liquiditätskredite von sechs Millionen Euro befindet, betont Möller. „Daher sollen 2019 keine längerfristigen Darlehen aufgenommen werden“, so der Kämmerer.

Die Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen im Raum 145/146 im Stuhrer Rathaus (Blockener Straße 6) beginnt um 18 Uhr – allerdings zunächst mit einem nicht öffentlichen Teil. Öffentlich ist die Sitzung ab 18.30 Uhr.