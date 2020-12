Klaus und Carsten Schlenker (v.l.) leiten das Unternehmens gemeinsam. "Wir haben ein sehr gutes Vater-Sohn-Verhältnis", sagen sie. (Vasil Dinev)

Stuhr-Brinkum. Die Schwitzstube im Keller hat so gut wie ausgedient. Wer sich zu Hause eine Sauna einrichten lässt, tut dies mittlerweile eher in Reichweite des Badezimmers und legt zudem oft Wert auf eine höherwertige Ausstattung. Diese Entwicklung haben zumindest Klaus und Carsten Schlenker beobachtet – und sie kennen sich auf dem Gebiet aus: Vater und Sohn leiten gemeinsam das Brinkumer Unternehmen Klaus Schlenker GmbH, das sich auf den Vertrieb und Einbau hochwertiger Saunen und Dampfbäder spezialisiert hat. Das Jahr 2020 war für die Firma zudem ein Besonderes: Sie feierte das 50-jährige Bestehen und der Firmensitz wurde umfassend modernisiert.

Wer nun das Gebäude an der Gottlieb-Daimler-Straße in Brinkum-Nord betritt, findet dort eine komplett neu gestaltete Ausstellungsfläche vor. Helle Farben dominieren dabei, viele Saunen sind mit einer großen Glasfront ausgestattet. Die Klaus Schlenker GmbH vertreibt seit 1973 Saunen, Dampfduschen, Saunaöfen und Zubehör der schwedischen Marke Tylö, seit 1988 hat sie die Generalvertretung für Deutschland und Luxemburg inne, 2012 kommt die Generalvertretung für Österreich hinzu. Für eben diese Länder hat das Unternehmen ab September 2015 außerdem die Generalvertretung des niederländischen Wellnessprodukte-Herstellers Sunshower inne.

Aus einem Umkreis von 200 bis 300 Kilometern kommen Interessenten nach Brinkum, um sich zum Thema Sauna und Wellness zu informieren, so Carsten Schlenker. Einen zweiten Ausstellungsraum unterhält die Firma seit 2014 in München, um auch für Kunden aus Österreich und Süddeutschland erreichbar zu sein. Die Sauna von der Stange verkauft das Unternehmen dabei aber nur selten. „95 Prozent der Saunen sind Unikate“, sagt Klaus Schlenker.

Der heute 80-Jährige hat die Firma 1970 gegründet – in einem Bauernhaus an der Bahnhofstraße in Brinkum. „Ich bin mit Haustechnik angefangen“, berichtet er. Dort wurde es aber schnell zu eng und 1972 begannen die Bauarbeiten auf dem künftigen Firmengelände im Gewerbegebiet Brinkum-Nord. 1973 folgte der Einzug und bis heute hat das Unternehmen sich dort weiter vergrößert und wie in diesem Jahr das Gebäude modernisiert. Ebenfalls 1973 kam der Bereich Sauna als zweites Standbein hinzu „und ist von Jahr zu Jahr immer mehr geworden“, blickt Klaus Schlenker zurück. Das Interesse der Kunden für Gesundheit habe sich mehr und mehr entwickelt. Es gebe ja auch kaum noch ein Hotel ohne Sauna.

Während der Bereich Sauna, Dampfbad sowie Infrarot und UV in der Dusche immer mehr Raum einnahm, wurde der Bereich Heizung und Sanitär 2014 verkauft. „Beides zusammen war einfach zu viel“, so Klaus Schlenker. Auch war der Bereich Sauna eher das Steckenpferd von Sohn Carsten, der seit 1995 im Unternehmen und seit 2005 als geschäftsführender Gesellschafter tätig ist. Die Klaus Schlenker GmbH zählt mittlerweile 35 Mitarbeiter inklusive sechs Beschäftigten im Außendienst. „Wir machen alles bis hin zur Montage, haben auch eigene Tischler“, sagt Carsten Schlenker. Außerdem arbeite man mit Vertragsfirmen zusammen.

Um etwa 600 individuelle Anlagen kümmert sich das Unternehmen pro Jahr, 80 Prozent davon machen private Saunen aus. „Im gewerblichen Bereich liegt unser Schwerpunkt auf Hotels“, fügt Carsten Schlenker hinzu. Unter anderem ist die Klaus Schlenker GmbH für die Saunen in vielen Robinson Clubs der Tui verantwortlich. „Zum Beispiel auf Kreta und den Malediven“, so Carsten Schlenker. Auch Ferienhäuser werden von den Brinkumern ausgestattet, ergänzt der 47-Jährige.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie scheinen bei vielen Menschen den Wunsch nach einem privaten Sauna- und Wellnessbereich haben wachsen lassen. „2019 war schon ein gutes Jahr für uns, aber wir erleben jetzt vier Monate des doppelten Auftragseingangs“, sagt Carsten Schlenker. Seit September sei die Zahl der eingehenden Aufträge „explodiert“. „Sonst brauchen wir vom Ausmessen bis zum Einbau sechs Wochen, jetzt doppelt so lange“, so der Geschäftsführer. Stark zugenommen hat laut seinem Vater auch das Interesse an sogenannten Softsaunen. „Sie sind nicht so heiß, haben aber eine höhere Luftfeuchtigkeit“, sagt Klaus Schlenker. Auch der Anteil der Technik, die in den und um die Saunakabinen verbaut wird, ist größer geworden, ergänzt sein Sohn. Sogar einen Fernseher habe die Firma schon in einer Sauna verbaut.