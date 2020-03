Ruhiger als gewohnt geht es derzeit im Weyher Gewerbe zu. Ginge es nach der FDP, sollen alle Betriebe gleichermaßen die Gewerbesteuer stunden können (Symbolbild). (Michael Braunschädel)

Weyhe. Die FDP-Fraktion im Gemeinderat Weyhe fordert die zinslose Stundung der Gewerbesteuer für die Betriebe in der Wesergemeinde angesichts der Corona-Krise und ihrer Auswirkungen für die Gewerbetreibenden. Die Fraktionsvorsitzende Antje Sengstake informierte über den Antrag, der an Bürgermeister Frank Seidel (SPD) adressiert ist und mittlerweile die Fraktionen erreicht hat.

Demnach beantragt die FDP-Fraktion die Stundung als Dringlichkeitsbeschluss, „um nicht selbst verschuldete Insolvenzen mit erheblichen negativen Folgen für die gesamte Gemeinde Weyhe abzuwenden“, heißt es darin. Die Gewerbetreibenden in Weyhe sollen dadurch „sofort und unbürokratisch“ geschützt werden. Der Beschlussvorschlag lautet: „Die Forderungen aus der Gewerbesteuer aus Grundlagenbescheiden des Jahres 2020, die eine Fälligkeit bis zum 15. Mai 2020 auslösen, werden pauschal und zinslos, zunächst bis zum 15. August 2020, gestundet.“ Das Angebot solle pauschal und für alle Betriebe, die gewerbesteuerpflichtig sind ohne weitere Prüfung der Voraussetzungen gelten. Die Fraktion begründet den Antrag mit den „zur Bekämpfung des Coronavirus notwendigen Maßnahmen“, die „erhebliche Einschnitte für das tägliche Leben und damit auch für die Gewerbetreibenden“ bedeuten. Die Umsatzeinbußen wirkten sich direkt auf die Zahlungsfähigkeit der Betriebe aus. Die Liquidität werde gerade bei verminderten Einnahmen von erheblicher Bedeutung sein, teilt die Fraktion weiter mit. Und vonseiten der Gemeinde werde damit nicht auf die Forderung als solches verzichtet.

Dabei arbeiteten Bund und Land an Unterstützungspaketen, „deren Umsetzungen aber noch nicht sämtlich bekannt sind“, so die Fraktionsvorsitzende. Gleichzeitig soll den Betrieben angeraten werden, beim Finanzamt mit Hinweis auf die zu erwartenden Umsatzeinbußen eine Herabsetzung der Messbeträge zu erreichen.

Weil eben jenes System durch die Bundesregierung bereits geregelt ist, halten die Fraktionsvorsitzenden Dietrich Struthoff (CDU) und Rainer Zottmann (SPD) den Antrag für „überflüssig“. „Die Bundesregierung bietet große Hilfen an“, sagt Struthoff auf Nachfrage. Er selbst könnte als Selbstständiger Unterstützung beantragen. Das laufe über den Steuerberater oder das Finanzamt. „Da braucht die Gemeinde nichts zu tun“, schätzt er die Lage ein und sieht die Kommune in dieser Sache nicht in der Pflicht. Auch Zottmann sagt, dass das Verfahren „eigentlich geregelt“ ist. „Jeder, der Steuern zahlt, kann einen Antrag stellen.“ Wichtig sei seiner Einschätzung nach, „dass es schnell geht“.

Darin gibt es eine Übereinstimmung mit dem Antrag der FDP. „Die Richtung ist sicherlich richtig.“ Zottmann betont, dass aber insbesondere kleinere und auch Ein-Mann-Betriebe unterstützt werden sollten. Seine Fraktion lehnt daher die pauschale Forderung der Liberalen für alle Betriebe ab. „Da muss man differenzieren“ und es müsse je nach Notlage entschieden werden. Was die Gemeinde machen könnte, so der Vorsitzende der Ratsfraktion, wäre die Absenkung der Gewerbesteuersätze. „Das muss man dann für alle machen.“ Für seine Fraktion aber fasst er zusammen: „Wir sehen hier keinen Handlungsbedarf.“ Die Grünen-Vorsitzende im Gemeinderat, Annika Bruck, wollte sich zum FDP-Antrag nicht äußern.

Die FDP rät den Betrieben eben zu jedem Finanzamtsantrag, um eine Herabsetzung der Messbeträge zu erreichen angesichts der voraussichtlichen Umsatzeinbußen. „Dies wirkt sich für die Zukunft eins zu eins auf die Höhe der Gewerbesteuerzahlung aus.“ Die Weyher Fraktion bezieht sich dabei auf Paragraf 34, Absatz 1 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung, wonach Ansprüche „ganz oder teilweise gestundet werden, wenn ihre Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für die Schuldnerin oder den Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint.“ Allerdings: „Die Stundung darf in der Regel nur gegen angemessene Verzinsung gewährt werden“, heißt es weiter. Die erhebliche Härte ist der Mitteilung der FDP-Fraktion zufolge aufgrund der besonderen Ausnahmesituation gegeben.

Derzeit sollte auch davon ausgegangen werden, dass sich die Forderung zu einem

späteren Zeitpunkt realisieren lässt. Aufgrund der besonderen Krisensituation solle nach Ansicht der FDP auf das Verfahren (schriftlicher Antrag, Sicherheitsleistung, Verzinsung) verzichtet und eine unkomplizierte Hilfestellung gewährt werden. Ab einer Summe von 10 000 Euro solle dem Verwaltungsausschuss berichtet werden. Den Ausfall an Zahlungseingängen solle die Gemeinde Weyhe erforderlichenfalls über Liquiditätskredite ausgleichen.

Die Gemeinde verweist auf Nachfrage indes auf die gesetzliche Verpflichtung, Gewerbesteuer zu erheben, wie Sprecher Sebastian Kelm mitteilt. Auf diese könne nicht, wie von der FDP gefordert, pauschal verzichtet werden. Möglich allerdings seien – wie auch schon vor der Corona-Krise – Stundungsverfahren, sprich Anträge auf Ratenzahlungen oder Zahlungsaufschübe, heißt es weiter. „Über die ist jedoch im Einzelfall zu entscheiden, wenngleich in der momentanen Situation im Sinne der Gewerbetreibenden wohlwollend und möglichst unbürokratisch“, so Kelm. „Entsprechende Anträge liegen auch schon in großer Zahl vor“, teilt Bürgermeister Frank Seidel (SPD) mit. Für die Stundungen gibt es Kelm zufolge vereinfachte Anträge, die auf www.weyhe.de unter Vordrucke/Formulare und „Gewerbe und Unternehmen“ zu finden seien. Sie können per E-Mail an gemeindesteuern@weyhe.de zurückgeschickt werden. „Stundungszinsen fallen derzeit nicht an. Die Gemeinde Weyhe wird in der jetzigen Situation zudem abwägen, ob von Mahnungen und Vollstreckungen abgesehen werden kann.“

Zur Sache

Hilfe für Betriebe

Für den Austausch unter den Betrieben in Weyhe hat die Leester Werbegemeinschaft eine Whatsapp-Gruppe ins Leben gerufen. „Wir sitzen alle im selben Boot und wir sind uns sicher, dass wir von gemeinsamen Erfahrungen profitieren können“, schreibt Fabian Both, der zweite Vorsitzende der Leester Werbegemeinschaft, in einer E-Mail an die Mitglieder des Vereins. Darin informiert er außerdem über die Möglichkeit, Hilfen in Form eines Zuschusses für kleine Betriebe vonseiten des Landes Niedersachsen zu bekommen – Möglichkeiten, die über die Gemeinde Weyhe kommuniziert wurden. Abgewickelt werden diese über die Investitions- und Förderbank des Landes Niedersachsen (N-Bank).