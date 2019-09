Dietrich Struthoff. (Querformat)

Weyhe. Die Weyher FDP unterstützt die Kandidatur von Dietrich Struthoff, der, obwohl Christdemokrat, als Einzelbewerber bei der Bürgermeisterwahl am 10. November antritt. Auf Einladung des Ortsverbandes und der Ratsfraktion der Liberalen stellte sich Struthoff nun auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung vor. Dort wurde einstimmig beschlossen, Struthoff zu unterstützen, wie Ortsverbandsvorsitzender Andreas Hinderks mitteilt.

Vorangegangen sei eine wochenlange Suche nach geeigneten Kandidaten, die teilweise gemeinsam mit der CDU erfolgt sei. „Für die FDP erschien zunächst der ehemalige Kreisrat Markus Pragal als sehr geeigneter Bewerber“, so Hinderks. Pragal lehnte jedoch wie berichtet ab, weil er nicht ohne breite Unterstützung in den Wahlkampf ziehen wollte. Die sei allerdings nicht zustande gekommen, da die SPD ablehnte, dass sich Pragal ihren Mitgliedern vorstellt. „Wie schon bei der Rettung der Pensionsansprüche für den ehemaligen Bürgermeister Bovenschulte war dem Ortsverband der SPD die eigene Interessenlage wichtiger, als an einer für Weyhe am besten geeigneten Lösung mitzuarbeiten“, wettert Hinderks. FDP-Landtagsabgeordneter und Ratsherr Marco Genthe aus Leeste verriet, auch mit einer Kandidatur geliebäugelt, sich letztlich aber dagegen entschieden zu haben. Die größte politische Schnittmenge sieht die FDP jetzt bei Struthoff. Er wolle eine „unideologische und pragmatische Politik“ für Weyhe. Dass Struthoff als einziger unabhängiger Kandidat ins Rennen geht, zeige laut Hinderks, „dass mit ihm eine Abkehr von der parteipolitisch gefärbten Politik in Weyhe möglich ist“.