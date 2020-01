Die Feuerwehr rückte aufgrund eines Fehlalarms aus (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Groß Mackenstedt. Die Feuerwehr Groß-Mackenstedt ist am Freitagmorgen um 10.52 Uhr über Sirene und Meldeempfänger zu einem Firmengelände alarmiert worden. In einem Baumarkt am 3-K-Weg hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst, wie Philip Stampniok mitteilt, Sprecher der Ortsfeuerwehr Groß-Mackenstedt. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte allerdings fest, dass die Anlage aufgrund eines technischen Defektes Alarm geschlagen hatte. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten die Anlage zurück. Auch der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen zur Absicherung der Feuerwehr vor Ort. Der Einsatz war nach knapp 30 Minuten bereits beendet, schildert Philip Stampniok weiter.