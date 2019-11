Ein falscher Alarm stellte sich bei einem Feuerwehreinsatz in Brinkum-Nord heraus (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Brinkum. Die Brinkumer Feuerwehr und der Rettungsdienst sind am Donnerstagabend zu einem Brandeinsatz in Brinkum-Nord gerufen worden. In einem Baumarkt an der Gottlieb-Daimler-Straße hatte, wie schon am Montag, die automatische Brandmeldeanlage Alarm geschlagen. Nach einer Kontrolle des ausgelösten Brandmelders gaben die Einsatzkräfte Entwarnung, da es sich um einen Fehlalarm handelte. Nach 30 Minuten war der Einsatz abgearbeitet, so Sprecher Nico Krumhorn.