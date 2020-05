An Himmelfahrt haben sich folgenreiche Unfälle ereignet (Symbolbild). (Björn Hake)

Landkreis Diepholz. Die Polizei im Landkreis Diepholz zieht eine ausgesprochen positive Feiertags-Bilanz. Nur wenige Verstöße gegen die Auflagen in Verbindung mit dem Coronavirus sind laut Polizeisprecher Thomas Gissing an Himmelfahrt festgestellt worden. Überschattet wird die Bilanz allerdings von zwei schweren Unfällen in Syke mit schwer verletzten Motorradfahrern und einem Motorradunfall in Sulingen, bei dem eine Radfahrerin starb.

Überwiegend sei der Feiertag für private Familienausflüge mit dem Fahrrad genutzt worden. Auf die klassischen Bollerwagentouren im Freundeskreis ist laut Gissing in diesem Jahr verzichtet worden. „Junge Menschen, die im öffentlichen Raum Alkohol konsumieren, hat es in diesem Jahr nicht gegeben. Zudem wurde der Mindestabstand eingehalten, wenn sich Fußgänger von mehr als zwei Haushalten beim Spaziergang begegneten“, sagt er.

Die Polizei lobt auch die Gastwirte, von denen sich die Mehrheit vorbildlich auf die Corona-Regelungen eingestellt hatte. „Es wurden unter anderem Vorkehrungen zur Steuerung des Zutritts getroffen, Warteschlangen vermieden und die Tische im Abstand von zwei Metern zueinander angeordnet“, schildert Gissing.

Das Einsatzgeschehen sei insgesamt übersichtlich gewesen. Im Verlauf des Abends hatte die Polizei vermehrt Ruhestörungen nachgehen müssen. Gissing sagt aber: „Die Verursacher zeigten sich zumeist einsichtig und machten die Musik leiser.“