Rund drei Hektar des Feldes verbrannten. (Feuerwehr)

Stuhr-Heiligenrode. Etwa drei Hektar Gerste sind am Dienstag auf einem Acker an der Straße Am Fuchsberg in Neukrug verbrannt. Kurz nach 13 Uhr hatte die Leitstelle in Diepholz über ein Feuer auf dem Getreidefeld informiert, berichtet Feuerwehrsprecher Dieter Wendt. Daraufhin wurden vier Ortsfeuerwehren der Gemeinde Stuhr alarmiert. „Zwei geländegängige Tanklöschfahrzeuge der Ortsfeuerwehr Ristedt-Gessel waren auf dem Rückweg von einem Einsatz und boten sich spontan zu Unterstützung an“, teilt Wendt weiter mit. Einsatzleiter Sven Lueßen setzte drei Ortsfeuerwehren zum Schutz der angrenzenden Siedlungen ein, da sich das Feuer sehr schnell in Richtung Brambuschweg ausbreitete. Alle anderen bekämpften den Brand direkt auf dem Feld. Unterstützung erhielt die Feuerwehr durch den betroffenen Landwirt und einen Landwirt aus der Nachbarschaft, die mit einem Grubber und einer Scheibenegge Schneisen um die brennende Fläche zogen sowie später noch einmal um die abgelöschte Fläche. „Das trug deutlich zu einem schnellen Löscherfolg bei“, lobt Wendt die Hilfe. Von dem rund zehn Hektar großen Feld verbrannten seinen Angaben nach rund drei Hektar. Laut Polizei beläuft sich der Sachschaden auf 8000 Euro. In diesem Zusammenhang weisen die Beamten darauf hin, keine Zigarettenreste oder leicht entflammbare Gegenstände in der Nähe von Feldern oder Waldstücken zu entsorgen. Durch das extrem trockene Wetter seien alle Felder sehr schnell entflammbar.