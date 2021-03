Die Feldstraße in Brinkum wird bis Oktober immer wieder gesperrt (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Brinkum. Die Wasserversorgung Syker Vorgeest wird in der Zeit vom 29. März bis voraussichtlich 1. Oktober die Trinkwasserleitung an der Feldstraße in Brinkum im Abschnitt zwischen der Wilhelm-Raabe-Straße und der Bassumer Straße erneuern. Das teilt die Gemeinde Stuhr mit. Aufgrund der Arbeiten, die in mehreren Abschnitten erfolgen sollen, kann es immer wieder zu Sperrungen der Straße kommen. So auch von Montag, 29. März, bis Freitag, 9. April.

In diesem Zeitraum soll im Abschnitt zwischen der Straße Am Bahnhof und der Werrastraße gearbeitet werden. Der Baustellenbereich liegt direkt vor der Brinkumer Grundschule und wird deshalb in den Osterferien saniert, heißt es von der Verwaltung weiter. Im betroffenen Baustellenbereich wird die Feldstraße für den Verkehr komplett gesperrt. Eine Umleitungstrecke über die Bahnhofstraße und die Straße Am Bahnhof soll ausgeschildert werden. Die Bushaltestellen an der Feldstraße werden von der BSAG nicht angefahren. Als Ausweichhaltestelle empfiehlt die Gemeinde den Brinkumer ZOB.

Fußgänger können den Baustellenbereich aber passieren. Die von der Sperrung betroffenen Anlieger sollen von der Baufirma über die Einschränkungen informiert werden. Weitere Fragen zur Verkehrsführung beantwortet Jürgen Brinkmann von der Gemeinde Stuhr unter der Rufnummer 0421/5695103.