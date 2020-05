Beruf und Leidenschaft: Als Hundefriseurin umfasst das Tätigkeitsfeld von Silvia Knublauch weit mehr als schneiden, waschen, fönen. Sie macht sich ein genaues Bild vom Vierbeiner, um ihm anschließend zu helfen. (Vasil Dinev)

Stuhr. Geht der Mensch zum Friseur, dann in der Regel wegen eines modischen Haarschnitts. Wenn Silvia Knublauch in ihrem Salon aber zu Schere und elektrischem Rasierer greift, hat sie vorrangig die Gesundheit ihrer vierbeinigen Kunden im Sinn. „Es geht mir in erster Linie darum, dass sich die Tiere wohlfühlen“, sagt sie. Das fängt beim Entfernen von Fellknoten an, die Ohren, Genitalien und Beine beeinträchtigen, und endet beim Lösen von Verkrustungen am Auge und der Reinigung der Ohren von Hund und Katze. Drei Jahre führte Knublauch ihren Salon in Leeste, seit Kurzem ist dieser in ihrer Heimatgemeinde Stuhr zu finden, an der Adresse Stuhrbaum 53. Am 14. April hat sie am neuen Standort ihre ersten Kunden begrüßt.

Knublauch hat großes Detailwissen, mit viel Leidenschaft berichtet sie, wie sie dafür sorgt, dass sich Hund und Katze in ihrer Haut buchstäblich wohlfühlen. Hunde, sagt sie, begleiten sie schon ihr ganzes Leben. Im Alter von 20 Jahren begann sie damit, ihre eigenen Hunde als Rettungs- und Schutzhunde auszubilden. Das waren ein Schäferhund-Dobermann-Mischling und ein Golden Retriever, beide schulte sie für die Rettungshundestaffel. Als es eine Entlassungswelle in der Firma gab, in der sie viele Jahre als Lastwagenfahrerin gearbeitet hatte, wollte sie eine neue Richtung einschlagen. Sie studierte Tierpsychologie in Osnabrück. „Ich wollte mehr über den Ursprung und die Entwicklung von Hunden lernen“, sagt sie. Silvia Knublauch engagierte sich für mehrere Tierschutzorganisationen. „Darüber habe ich viele elend aussehende Hunde gesehen.“ Sie nahm sich der verwahrlosten Vierbeiner an – und kam so zum Beruf der Hundefriseurin. Mehrere Ausbildungen in Deutschland und zwei in den Niederlanden folgten. Die im Nachbarland hatten eine Dauer von mindestens 40 Tagen. Um sie erfolgreich abzuschließen, musste Silvia Knublauch mündliche, schriftliche und praktische Prüfungen ablegen. „In beiden Ausbildungen hatte ich eine fette Eins“, sagt sie stolz.

Während ihrer Ausbildung hat sie ein umfangreiches Wissen über die Anatomie von Hund und Katze erlangt, die Körperhaltung und das Erkennen von Haut- und Zahnproblemen waren zum Beispiel Teil des Lehrplans. Durch kontinuierliche Beobachtung der Körpersprache weiß Knublauch die Tiere einzuschätzen. „Das ist einfach so in mir drin“, sagt sie.

Bevor sie beruflich nach Leeste ging, war Knublauch mit ihrem Hundesalon achteinhalb Jahre beim Tierheim Arche Noah in Brinkum ansässig gewesen, dessen Bewohner sie kostenlos pflegte. „Durch die Arbeit mit Tierheim- und Auslandshunden haben sich meine Kenntnisse und die Beurteilung und Einschätzung der Hunde extrem erweitert“, sagt sie. Ihre Kunden dürfen bei den Behandlungen von Hund, Katze und Kleintieren für gewöhnlich zugucken. „Ich erkläre dann, was sie beim Bürsten und Kämmen zu beachten haben.“ Nur derzeit ist das wegen der Corona-Pandemie nicht möglich, Hundebesitzer müssen ihre Lieblinge an der Salontür abgeben. Doch damit hat Silvia Knublauch gute Erfahrungen gemacht. „Die Hunde sind ruhiger und entspannter. Sie können sich besser auf mich einstellen, wenn sie überhaupt keine Ablenkung haben.“ Kratzer bleiben bei der Arbeit als Hundefriseurin natürlich nicht aus. Wenn Silvia Knublauch Tiere aber absolut nicht behandeln kann, arbeitet sie mit der Weyher Tierärztin Anita Seide zusammen, die den Vierbeiner sediert, damit Knublauch das Fell behandeln kann.

Zwei gerahmte Briefe hängen im Behandlungsraum. Einer ist vom Hund an das Herrchen gerichtet und in dem zweiten steht: „Mein lieber Hund. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, bist du mein Sonnenschein.“ Die Liebe zum Tier – ist daran zu merken – wird bei Silvia Knublauch groß geschrieben.



Der Salon ist unter der Telefonnummer 04 21 / 17 50 90 22 oder per E-Mail an info@hunde-fell.de erreichbar. Silvia Knublauch behandelt Tiere dienstags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und sonnabends in der Zeit von 10 bis 18 Uhr.