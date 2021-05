An der KGS Leeste sind mehrere Fenster von Unbekannten beschädigt worden (Symbolbild). (Michael Galian)

Weyhe-Leeste. Zu einer Sachbeschädigung am Schulgebäude der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Leeste ist es in der Zeit zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Freitag, 7 Uhr, gekommen. Wie die Polizei mitteilt, beschädigten bislang unbekannte Täter mehrere Fensterscheiben des Schulgebäudes. Nun sucht die Polizei nach möglichen Zeugen. Diese werden gebeten, sich mit Hinweisen bei der Polizei in Weyhe telefonisch unter der Rufnummer 0421/80660 zu melden.