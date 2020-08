Die Band Watch Out Stampede hat bereits mehrfach auf dem Reload-Festival gespielt. Nun begleitet sie die Veranstalter auf der Mini-Ersatztour. (Sascha Schröder)

Sulingen/Landkreis Diepholz. Eigentlich wären an diesem Wochenende wieder mehr als 10 000 Menschen in Sulingen zusammengekommen, um gemeinsam zu feiern und ordentlich abzurocken. Doch wegen der Corona-Pandemie muss auch das Reload-Festival wie so viele andere Veranstaltungen in diesem Jahr ausfallen. Um die Fans trotzdem ein bisschen in Festival-Stimmung zu versetzen, haben sich die Macher des Reload-Festivals dafür eine ganz besondere Aktion an diesem Sonnabend ausgedacht.

„Wir haben uns im Vorfeld natürlich viele Gedanken gemacht, was wir anstelle des Festivals machen können“, erzählt Reload-Organisator André Jürgens. Anders als viele andere Veranstalter wollte man aber nicht einfach eine gestreamte Show online zeigen, sondern lieber etwas Persönlicheres machen, was unter Corona-Bedingungen machbar ist. „Da wir mitbekommen haben, dass es relativ viele kleinere Reload-Partys an dem Wochenende gibt, haben wir gedacht, dass wir einfach zu einigen davon hinfahren“, berichtet Jürgens. Und so kommt es jetzt auch: Mit Bier, Würstchen, Grill und Goodies machen sich die Veranstalter auf den Weg zu insgesamt fünf privaten Reload-Ersatzpartys. Und Live-Musik darf dabei natürlich auch nicht fehlen, weswegen sich die Macher die Band Watch Out Stampede mit ins Boot geholt haben.

„Wenn das Reload eine Band braucht, die für jeden Quatsch zu haben ist, rufen sie bei uns an. Und wir sind immer gerne mit dabei“, erzählt Dennis Landt, Sänger und Gitarrist der Band, die mit dem Reload eng verbunden ist. Dass es sich bei der Aktion an diesem Wochenende nun tatsächlich um eine Mini-Tour handelt, würden die Musiker auch erst seit Kurzem wissen. „Wir sind total aufgeregt“, sagt Landt. Denn tatsächlich sind die fünf Gigs, die Watch Out Stampede an diesem Sonnabend in den Gärten und Locations von Privatleuten spielen, auch die ersten Liveshows der Gruppe in diesem Jahr. „Das ist natürlich eine ganz besondere Konzert-Situation“, sagt Landt. Nicht nur wegen der Corona-Krise, sondern auch, weil es für die Jungs wie eine kleine Reise in die Vergangenheit wird: „So haben wir ja auch angefangen. Als Schülerband haben wir auch bei Freunden zum Geburtstag im Garten gespielt“, erzählt Landt.

Wie begeistert auch die Reload-Gänger von der Aktion sind, zeigt die große Nachfrage danach. Mehr als 200 Bewerbungen gingen bei Jürgens und seinem Team dafür ein. Die Veranstalter wählten schließlich fünf Bewerber davon aus, bei denen nicht nur die Voraussetzungen mit genügend Platz, Stromversorgung und auch einer überdachten Möglichkeit für den Regenfall vorhanden waren, sondern die auch besonders kreative oder witzige Vorschläge einreichten. So wird etwa einer der Stopps an diesem Sonnabend auf einer Alpakafarm sein, verrät Jürgens. „Es gab auch eine Anfrage für eine Abrissparty eines alten Hauses, aber die war leider zu weit ab von unserer Route.“

Neben Stopps im Sulinger Raum gibt es nun auch einen Halt, der die Macher und Musiker bis ins Ruhrgebiet führt. Wo genau es die Truppe hin verschlägt, will Jürgens aber nicht verraten: „Wir wollen es in dem Rahmen belassen, in dem die Partys auch ursprünglich geplant waren. Nur, dass wir mit dem großen Tourbus vorfahren“, erklärt er. Dabei wird die Mini-Tour auch logistisch ein ganz schöner Aufwand. „Wir müssen natürlich schauen, wie wir an einem Tag fünfmal ein Set spielen mit Auf- und Abbau sowie Soundcheck“, sagt Dennis Landt.

Wer an diesem Wochenende nicht in den Genuss kommt, Watch Out Stampede live bei sich im Garten zu hören, der kann die Musiker aus Bremen und Weyhe übrigens auch im kommenden Jahr wieder auf dem Reload-Festival erleben. Inzwischen steht auch das Line-up für 2021 bereits zu 90 Prozent. „Wir haben natürlich versucht, die Bands, die wir für 2020 verpflichtet hatten, wieder mit ins Boot zu holen“, erzählt Jürgens. „Wir sind froh, dass fast alle Bands gesagt haben, dass sie dabei sind.“

Ein Problem sei allerdings, dass die Veranstalter auch für 2021 schon einige Bands gebucht hatten. Teilweise konnten deren Auftritte noch einmal um ein Jahr nach hinten verschoben werden, andere sollen trotzdem auch 2021 mit auftreten. „Dadurch wird vielleicht alles etwas enger und wir fangen vielleicht auch schon früher an als sonst“, erklärt Jürgens, der sich auch sehr zufrieden mit dem Line-up zeigt: „Amon Amarth ist auf jeden Fall ein würdiger Headliner, der auch eine große Show mit viel Trara macht.“ Ein zweiter Headliner wird erst noch bekanntgegeben, man sei dafür bereits in guten Gesprächen. Außerdem sind Bands wie As I Lay Dying, I Prevail oder Testament dabei.

Erfreut zeigt sich der Reload-Veranstalter auch darüber, dass ein Großteil der Festivalbesucher seine Tickets von 2020 umgetauscht hat für eine Eintrittskarte im nächsten Jahr. „Viele haben ihre Tickets auch schon getauscht, bevor überhaupt das Line-up für 2021 stand“, erzählt Jürgens. Lediglich rund 15 Prozent der Gäste haben ihr Geld zurückhaben wollen. „Es gab auch ganz viele, die gesagt haben, dass wir das Ticket behalten können und sie sich einfach ein neues für nächstes Jahr kaufen“, sagt Jürgens. „Das ist wirklich eine tolle Geste.“



Weitere Infos zum Festival sowie das komplette Line-up finden Interessierte online unter www.reload-festival.de.