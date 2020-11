Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot zu dem Brand an der KGS Leeste aus. (Björn Hake)

Kurz vor Beginn der siebten Stunde hat am Freitagnachmittag die Brandmeldeanlage der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Leeste ausgelöst, weil ein Feuer im Musikraum des alten Trakts der Schule ausgebrochen war. Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst rückte zur Schulstraße aus. Das Schulgelände war weiträumig abgesperrt, die Polizei achtete darauf, Schaulustige vom Einsatzort fernzuhalten. „Bei Eintreffen der Feuerwehr ergab sich das Bild, dass schwarzer Rauch aus dem Trakt aufstieg“, schilderte Kreisfeuerwehrsprecher Lutz Budelmann. Das Feuer sei rasch gelöscht worden, der betroffene Klassenraum und die zwei angrenzenden Räume seien „stark verqualmt“, der Rauch durch den gesamten Trakt gezogen. Die gesamte Gemeindefeuerwehr Weyhe war vor Ort, hinzu kamen weitere Unterstützungsgruppen in Sachen Atemschutz.

Die meisten Schulklassen der KGS waren bereits im Wochenende, die Brandmeldeanlage hatte in der Mittagspause zwischen der sechsten und der siebten Unterrichtsstunde kurz vor 14 Uhr ausgelöst. Lehrer und Schüler hatten sich bei Eintreffen der Feuerwehr vermutlich nicht mehr im Schulgebäude befunden, sagte Lutz Budelmann. Es sei auch niemand verletzt worden. Dennoch gingen Atemschutztrupps der Feuerwehr noch einmal ins Gebäude, um es gründlich nach Menschen abzusuchen.

Sichtlich geschockt stand Schulleiter Michael Krutschke auf dem Schulgelände, um ihn herum flatterte Absperrband, standen etliche Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr. Seinen Angaben zufolge befand sich noch eine sechste Klasse im oberen Teil des betroffenen Gebäudes, als das Feuer ausbrach. Diese hätte aber mit dem Ertönen des Alarms die Schule gleich verlassen. Oberstufenschüler hätten im Neubau auf der anderen Seite nach der Mittagspause noch Unterricht gehabt, seien aber ebenfalls rechtzeitig in Sicherheit gebracht worden. In dem betroffenen Trakt, der im Zuge der KGS-Sanierung erst noch an der Reihe ist, werden derzeit die Jahrgänge fünf bis acht unterrichtet. Die Schüler werden vorerst am Montag und Dienstag im Homeschooling bleiben, sagte Schulleiter Michael Krutschke. Wie groß der Schaden ist und wann die Schüler wieder in ihre Klassenräume zurückkehren können, war am Freitag noch nicht absehbar.

Die Polizei, die mit mindestens fünf Streifenwagen vor Ort war, werde nun den Brandort beschlagnahmen, kündigte Thomas Gissing, Sprecher der Polizeiinspektion Diepholz, an. „Wir schließen Brandstiftung nicht aus“, sagte er noch am Einsatzort. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.