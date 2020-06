Die Feuerwehr ist am Sonnabend zu dem Brand an der Siekstraße ausgerückt (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Groß Mackenstedt. Die Feuerwehr ist am Sonnabendnachmittag zu einem Entstehungsbrand im Dachbereich eines Einfamilienhauses in Groß Mackenstedt gerufen worden. Der Alarm ging gegen 16.47 Uhr bei den beiden Ortsfeuerwehren aus Groß Mackenstedt und Brinkum ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort an der Siekstraße stellte sich dann heraus, dass es sich bei dem betroffenen Teil um einen im Bau befindlichen Bereich des Hauses am Übergang vom Carport zum Wohnhaus handelte. Im Dachbereich war es dort zu einem Entstehungsbrand gekommen. Die Ursache für das Feuer ist bislang noch unklar.

„Durch das beherzte Eingreifen der Anwohner konnte eine Ausbreitung auf weitere Teile des Dachstuhles verhindert werden“, berichtet Philip Stampniok, Pressesprecher der Groß Mackenstedter Ortsfeuerwehr. Die beiden Anwohner wurden im Anschluss durch den Rettungsdienst vorsorglich untersucht, sie mussten aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nachdem das Feuer gelöscht war, kontrollierte ein Atemschutz-Trupp der Feuerwehr den betroffenen Bereich mit einer Wärmebildkamera und öffneten diesen, um sicherzugehen, dass keine Glutnester mehr vorhanden waren. Die Siekstraße musste für die Dauer der Löscharbeiten voll gesperrt werden. Nach knapp einer Stunde konnte der Einsatz wieder beendet werden, an dem 29 Feuerwehrleute mit insgesamt sieben Fahrzeugen beteiligt waren.