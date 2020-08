In einem Förderturm eines Betonbetriebes an der Industriestraße in Weyhe ist am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. (Feuerwehr Weyhe)

Die Feuerwehren Dreye und Sudweyhe sind am Donnerstagmorgen gegen 7.50 Uhr zu einem Betonbetrieb an der Industriestraße alarmiert worden. Vor Ort stellten die ersten Einsatzkräfte ein Feuer in einem Förderturm fest, woraufhin auch noch die Feuerwehren Kirchweyhe, Erichshof und Leeste nachalarmiert wurden. Im Inneren des Turms brannten Kabel und Kanäle. Das Feuer konnte aber zügig abgelöscht werden, wie Steffen Wohlers, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Weyhe, mitteilt. Teile der nachalarmierten Kräfte konnten dann doch an ihren Standorten verbleiben. Nachdem das Feuer gelöscht worden war, wurde die Anlage noch auf eine Ausbreitung und weitere Glutnester untersucht. Der Einsatz für die Feuerwehr und den Rettungsdienst konnte schließlich gegen 9.30 Uhr beendet werden.