Feuer in Stuhr: Polizei ermittelt in Richtung Brandstiftung

Ein Einfamilienhaus in Stuhr-Varrel hat am frühen Donnerstagmorgen gebrannt. Die Polizei Diepholz ermittelt aktuell in Richtung Brandstiftung.