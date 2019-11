Der Einsatz konnte nach 30 Minuten beendet werden. (Feuerwehr)

Stuhr-Brinkum. Die Brinkumer Feuerwehr und der Rettungsdienst sind am Montag gegen 14 Uhr zu einem Brandalarm nach Brinkum-Nord gerufen worden. In einem Baumarkt an der Gottlieb-Daimler-Straße hatte die automatische Brandmeldeanlage ein Feuer gemeldet, so Feuerwehrsprecher Christian Meinen. Nach einer Kontrolle des ausgelösten Brandmelders konnten die Einsatzkräfte Entwarnung geben. Es handelte sich um einen Fehlalarm. Nach 30 Minuten konnte der Einsatz beendet werden.